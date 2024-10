1 350 Perpignanais ont déjà répondu à cette consultation sur l’avenir de la ville

1 350 ! C’est notre chiffre de la semaine… Lancée le 10 octobre 2024 par Bruno Nougayrède, opposant au maire de Perpignan Louis Aliot, l’association 100% Perpignan a déjà recueilli la parole de 1 350 Perpignanais.

À plus d’un an des élections municipales de 2026, l’association 100% Perpignan se lance dans une grande consultation des Perpignanais. L’objectif pour les opposants à la mairie RN de Perpignan est de « fédérer les habitants de Perpignan autour d’une dynamique participative » et « redonner la parole aux Perpignanaises et Perpignanais ». Selon le porte-parole de l’association, Bruno Nougayrède, Perpignan a besoin de personnes « 100% locales, 100% engagées et 100% créatives ». L’association 100% Perpignan a vocation à les réunir sous une même bannière.

Prendre le pouls des Perpignanais et des Perpignanaises

La consultation distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les quartiers de la ville et largement diffusée via les réseaux sociaux ambitionne de prendre le pouls des habitants. Cette consultation « inédite », selon les organisateurs, invite tous les habitants à s’exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. « Qu’il s’agisse des défis actuels ou des projets futurs pour notre ville. »

Le formulaire construit autour de plusieurs grands thèmes questionne les habitants et les habitantes sur leur cadre de vie, les transports, l’environnement, l’urbanisme, accès à la santé, sport, mais aussi sur leurs choix pour Perpignan. Et le sentiment ou pas de fierté à l’égard de leur ville. Bref, tout y passe, de la propreté à la sécurité en passant par le stationnement ou les grands projets. À demi-mots, Bruno Nougayrède prépare la base d’un programme pour le scrutin municipal de 2026. « Grâce à cette démarche, 100 % Perpignan souhaite recueillir les idées, attentes et propositions des habitants afin de dessiner ensemble des solutions concrètes et adaptées aux besoins locaux. »

Les organisateurs escomptent recueillir 3 000 réponses avant fin novembre, date de clôture de la consultation. Ces éléments permettront selon Bruno Nougayrède « de dessiner les contours d’une offre politique alternative. »