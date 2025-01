Les chevaux « thérapeutes » de Saint-André lancent un appel à la solidarité

À Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales, l’association « Équithérapie pour tous » lance un appel à la solidarité. Chaco et Tito, deux chevaux emblématiques de cette structure dédiée au mieux-être, font face à de graves problèmes de santé.

Ces équidés, essentiels à la pratique de la médiation animale, nécessitent des soins coûteux pour continuer à aider enfants et adultes en situation de handicap ou de fragilité psychologique.

Des défis médicaux et financiers

Depuis quatre ans, Chaco, 12 ans, et Tito, 17 ans, accueillent chaque semaine des patients au sein des écuries de Sébastien Lauret, un cadre paisible à Saint-André. Selon Cynthia Guéneau, équithérapeute passionnée, ces chevaux sont bien plus que des partenaires de travail. Ils apportent un apaisement unique aux personnes en quête de mieux-être. L’équithérapie, en pleine expansion dans le département, repose sur la relation particulière entre l’Homme et l’animal. Le cheval agit comme un miroir émotionnel. Il aide les patients à se reconnecter avec eux-mêmes, à gérer leurs émotions et à regagner confiance confirme Cynthia.

Malheureusement, la récente visite vétérinaire de Chaco et Tito a révélé des diagnostics préoccupants : une piroplasmose sévère, maladie parasitaire affectant les globules rouges, et des problèmes respiratoires pour Tito. La prise en charge de ces pathologies a nécessité des examens approfondis, des traitements onéreux et l’achat d’équipements spécifiques. Pour une association fonctionnant grâce à des dons et des prestations tarifées modestement, cette situation représente un défi financier majeur. Chaque euro compte pour permettre à ces chevaux de continuer leur mission. Ils sont essentiels à tant de personnes insiste Cynthia.

Une vocation au service des plus fragiles

Chaco et Tito accompagnent des patients aux parcours divers : enfants hyperactifs, adultes en burn-out, personnes atteintes de maladies lourdes comme le cancer. « Ce sont des partenaires incroyables », confie une mère dont l’enfant en fauteuil roulant participe depuis plusieurs années aux séances. Les effets bénéfiques de l’équithérapie, qu’ils soient physiques ou psychologiques, sont unanimement salués. Une séance typique peut inclure des exercices de respiration, des jeux d’interaction ou simplement des moments de soin et d’affection envers l’animal.

Face à cette situation, l’association a lancé une cagnotte en ligne. Les fonds récoltés permettront non seulement de couvrir les soins immédiats, mais aussi de garantir la pérennité des activités de Chaco et Tito. Cynthia espère ainsi pouvoir leur offrir les meilleurs traitements pour qu’ils continuent à faire ce qu’ils font de mieux : aider les autres. Une situation sanitaire qui met en lumière aussi une autre réalité du quotidien : les défis financiers auxquels font face les associations locales, souvent dévouées à des causes majeures mais trop peu soutenues.