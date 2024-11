Dans un communiqué de presse diffusé le 12 novembre 2024, la Région Occitanie annonce l’ouverture d’un nouveau centre de santé à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, dans le cadre de l’initiative « Ma santé, Ma Région ». Cette infrastructure vise à pallier le manque de médecins dans une région où l’accès aux soins s’avère de plus en plus difficile.

Le centre a ouvert ses portes le 4 novembre sur le site provisoire de la clinique Vallespir et est actuellement doté d’un médecin généraliste et d’une secrétaire médicale. Deux autres praticiens devraient intégrer l’équipe en janvier 2025. « Obtenir un rendez-vous chez un médecin est devenu un véritable casse-tête pour bon nombre de nos concitoyens, particulièrement pour les patients atteints de maladies chroniques », souligne Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, insistant sur l’importance de ce centre pour répondre aux besoins des habitants des Pyrénées-Orientales.

Michel Coste, maire de Céret, évoque la nécessité d’une réponse rapide face à la désertification médicale dans sa commune, où la population est majoritairement âgée et de nombreux résidents sont sans médecin référent. « Après études et concertations, le Centre Public de Santé avec une équipe salariée est apparu comme une solution pertinente pour compléter l’offre de soins existante », explique-t-il.

Situé au 8 Rue San Pluget, le centre propose des consultations sur rendez-vous, des soins non programmés et des visites à domicile. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Enfin, Hermeline Malherbe, présidente du Département des Pyrénées-Orientales, affirme que ce projet répond à une priorité politique du département pour favoriser l’accès aux soins, bien que la santé ne relève pas de ses compétences directes.