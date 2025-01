L’état des ressources en eau dans les Pyrénées-Orientales reste préoccupant. Malgré les précipitations de l’automne 2024, qui ont permis une stabilisation partielle des niveaux de certaines nappes et une amélioration des débits des rivières comme la Têt et l’Agly, la situation demeure critique.

Réuni le 16 janvier 2025 sous l’autorité du préfet, le comité de la ressource en eau a acté la reconduction et l’adaptation des restrictions en vigueur jusqu’au 31 mars 2025. Ce nouvel arrêté préfectoral vise à préserver la ressource en eau et à éviter une aggravation de la crise hydrique.

Un contexte de sécheresse prolongée dans le département des Pyrénées-Orientales

Depuis 2022, les Pyrénées-Orientales font face à un déficit généralisé de précipitations et une faible recharge des nappes phréatiques. Ce phénomène a des répercussions directes sur les usages domestiques, agricoles et industriels. Malgré une légère amélioration des débits sur certains cours d’eau et le remplissage partiel du barrage de l’Agly, les niveaux des nappes souterraines restent bas, et nécessitent des mesures de gestion rigoureuses.

Le nouvel arrêté préfectoral du 29 janvier 2025 maintient des restrictions importantes sur l’ensemble du département. Certaines zones, notamment l’Agly amont, la Boulzane et le Verdouble, passent en alerte renforcée, tandis que le secteur de l’Aude amont est placé en vigilance, en cohérence avec les mesures appliquées dans le département voisin de l’Aude.

Les communes à forte démographie telles que Perpignan, Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien restent sous le régime des restrictions maximales. À l’inverse, des zones comme la Cerdagne et le Capcir, mieux alimentées en eau, bénéficient d’un régime de vigilance plus souple.

Des contrôles maintenus alors que la consommation d’eau augmente à nouveau

Les services de l’État ont annoncé le maintien des contrôles pour veiller au respect des restrictions en vigueur. Des sanctions allant jusqu’à 1 500 euros d’amende pour les particuliers et 7 500 euros pour les entreprises sont prévues en cas d’infraction.

Lors de ses vœux à la presse du 28 janvier, le préfet Thierry Bonnier a regretté l’augmentation de la consommation de l’eau constatée ces derniers mois dans le département. Une augmentation entre 2023 et 2024 qui s’établit à 4 % sur l’Agglomération Perpignan Méditerranée, et atteint 20% sur certaines communes du département.

Rappel des mesures de restriction selon les niveaux de crise

Afin d’assurer une gestion raisonnée des ressources en eau, le préfet a établi différentes catégories de restrictions selon la gravité de la situation dans chaque zone :

En niveau de crise : interdiction stricte de l’arrosage des espaces verts, terrains sportifs et jardins d’agrément, sauf exceptions réglementées. Le remplissage des piscines privées et des plans d’eau de loisirs est également interdit.

En alerte renforcée : limitation de l’arrosage des potagers aux périodes nocturnes et restriction de l’usage de l’eau pour le lavage des véhicules, sauf en station professionnelle avec recyclage d’eau.

En vigilance : appel à une consommation raisonnée avec des recommandations pour limiter le gaspillage, sans interdictions strictes.

Plus d’informations sur le site officiel de la préfecture des Pyrénées-Orientales.