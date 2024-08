Biodiversité : Se protéger du soleil sans impacter le littoral catalan

Depuis le début de l’été 2024, le Parc naturel marin du golfe du Lion a lancé une campagne de sensibilisation sur l’impact des filtres UV sur le milieu marin. En partenariat avec neuf structures locales de kayak et paddle, cette initiative vise à sensibiliser les habitants et les vacanciers des Pyrénées-Orientales. Photo © John Mcarthur / Unsplash.

Formation et sensibilisation aux gestes anti-uv

Pour cette première campagne, le Parc a formé plus de 40 agents d’accueil, moniteurs de kayak et de paddle aux impacts environnementaux des filtres UV contenus dans les crèmes solaires. De quoi revenir sur des pratiques plus responsables tout en apprenant à se protéger du soleil par d’autres pratiques. Le Parc marin a établi un guide des gestes pour se protéger des effets négatifs du soleil avant chaque sortie en mer.

Car le phénomène de bioaccumulation causé par certains filtres UV des crèmes solaires peut perturber les fonctions vitales des organismes marins. Le but de cette campagne : « se protéger du soleil en minimisant son impact sur la biodiversité marine« .

Tenter de réduire l’utilisation des crèmes solaires aux effets dévastateurs sur la biodiversité

« Chaque été, les structures de kayak et paddle engagées font le même constat : en surface de l’eau, des nappes de crème solaire sont visibles depuis la plage, après le passage des baigneurs », explique le Parc naturel du golfe du Lion.

Pour éviter et réduire leur utilisation, le Parc met à disposition des t-shirts anti-UV pour les 9 structures partenaires. En effet, le Parc distribue près de 400 équipements tant aux moniteurs qu’aux clients. Les structures engagées ont reçu plus de 200 affiches. Les offices de tourisme et les postes de secours sur les plages du littoral en abritent également. L’objectif étant de toucher un public plus large.