Ce 26 septembre 2024, l’Insee Occitanie dévoile les chiffres de la conjoncture économique régionale du 2e trimestre 2024. L’institut de statistique revient aussi sur le taux de chômage* sur chacun des 13 départements de la Région. Si le taux de chômage régional est de 8,7%, les Pyrénées-Orientales affichent un taux endémique de 12%, le plus élevé de France métropolitaine, 5 points plus haut que le taux national** de 7,3%.

Focus sur l’emploi des Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, les chiffres du deuxième trimestre 2024 montrent un léger repli de l’activité. Selon l’Insee, le département a connu une hausse de seulement « +0,4 % du volume d’heures rémunérées en juillet 2024 par rapport à juillet 2023″​. Du fait de cette faible augmentation, « la croissance reste modeste » en comparaison des autres départements de la Région.

En ce qui concerne l’emploi, le taux de chômage dans les Pyrénées-Orientales affiche une très faible baisse de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. Une tendance similaire au Gard et aux Hautes-Pyrénées​. En revanche sur un an, le taux de chômage est en hausse de 0,2 point. L’Insee comptabilise dans les Pyrénées-Orientales, un peu plus de 157 000 emplois, et 53 800 demandeurs d’emploi, dont plus de 25 000 bénéficiaires du RSA. En analysant entre autres, les chiffres des déclarations sociales nominatives, ou encore les statistiques de France Travail, l’Insee révèle que seuls 2 800 emplois sont des contrats en intérim et que France Travail ne collecte que 1 700 offres par trimestre, loin des 8 700 en Haute-Garonne.

Quant aux créations et défaillances d’entreprises, sur cette période, 2 140 entreprises ont été créées, le département montre une belle dynamique avec une hausse de 9%. Sur le même laps de temps, le tribunal de commerce a également comptabilisé la défaillance de 620 entreprises, 28% de plus par rapport au trimestre précédent.

Une activité économique qui continue de progresser en Région Occitanie

Au deuxième trimestre 2024, la conjoncture économique en Occitanie révèle une progression de l’activité, mais une stagnation de l’emploi. Cette situation témoigne des contrastes d’une économie régionale dynamique mais qui semble marquer le pas dans certains secteurs clés.

L’activité économique en Occitanie, mesurée par le volume de travail rémunéré, a enregistré une augmentation de +0,4 % par rapport à la même période de 2023​. Cependant, ce chiffre global masque des disparités sectorielles importantes. Le secteur industriel reste dynamique, avec une croissance de +0,2 %, tandis que les services marchands voient leur croissance ralentir, avec une baisse de -0,2 %​. La construction accuse un nouveau recul, avec une diminution nette du nombre d’heures rémunérées de -4,0 % par rapport au deuxième trimestre 2023​.

En juillet 2024, « l’activité économique de la région augmente très légèrement (+0,2 % par rapport au mois de juillet 2023) » précise l’Insee​. La Haute-Garonne, quant à elle, enregistre une croissance de l’activité de +1,3 % entre juillet 2023 et juillet 2024, faisant d’elle le deuxième département de France où l’activité a le plus progressé, juste après la Seine-Saint-Denis, qui a bénéficié de l’activité générée par les Jeux Olympiques et Paralympiques​.

Stabilité fragile de l’emploi en Occitanie

L’emploi salarié en Occitanie est resté globalement stable au deuxième trimestre 2024, enregistrant une très légère baisse de « -0,1 %, soit -1 400 emplois »​. Les Pyrénées-Orientales n’ont pas été épargnées par cette tendance, où le nombre total d’emplois salariés a peu évolué. L’emploi dans le secteur privé a reculé de « -0,2 %, soit -2 900 emplois », tandis que l’emploi public a connu une hausse modérée de « +0,3 %, soit +1 400 emplois »​.

La construction reste un secteur en difficulté : « l’emploi salarié hors intérim diminue pour le sixième trimestre consécutif », avec une baisse de -0,8 %​. Le secteur de l’hébergement et de la restauration, quant à lui, a enregistré une baisse significative de « 1 800 emplois »​(L’activité continue de…), reflétant une diminution de l’activité touristique. La construction de logements reste faible, avec un recul de « 14 % sur un an », et seulement 38 100 nouvelles autorisations entre fin juin 2023 et fin juin 2024​.

Tourisme : une fréquentation en demi-teinte

La fréquentation touristique a « diminué de -0,5 % par rapport au deuxième trimestre 2023″​, en raison notamment du recul du tourisme d’affaires, qui a enregistré une baisse de -12 %​. Cependant, le tourisme de loisirs a affiché une progression notable de « +5 %, ce qui témoigne d’une certaine résilience du secteur face aux défis économiques et géopolitiques actuels »​.

En conclusion, la conjoncture du deuxième trimestre 2024 confirme que l’Occitanie, tout en continuant à progresser, doit composer avec des signaux de ralentissement, en particulier dans les secteurs de l’emploi et du tourisme d’affaires.

* Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).

**Au 2e trimestre 2024, le taux de chômage en France, hors Mayotte est de 7,3%.