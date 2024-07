Pyrénées-Orientales : Quel profil pour les allocataires selon le rapport 2023 de la Caf

En ce mois de juillet 2024, la direction de la Caf présente son bilan pour l’année 2023. Alors que les aides allouées par la Caf soutiennent environ 50% de la population des Pyrénées-Orientales, notre rédaction s’est penchée sur le profil de ces allocataires qui brossent le portrait social de notre département.

Au total, 771 millions € de prestations légales ont été allouées pour l’année 2023, soit 4,2% de plus que pour l’année 2022. Derrière ces versements, la plus grosse enveloppe est allouée à la solidarité et l’insertion, c’est-à-dire le RSA et la prime d’activité. Ces deux dispositifs totalisent 338 millions € versés aux allocataires. Les allocations dédiées aux familles et à la jeunesse représentent la seconde enveloppe, 157 millions €. Le troisième budget de 156 millions € est dédié à l’aide aux logements. Les 9% restants sont consacrés aux primes à la naissance et aux aides pour les modes de garde.

Une augmentation des bénéficiaires d’aides sociales dans les Pyrénées-Orientales ?

« Près de 62 000 allocataires bénéficient d’une aide versée dans le cadre de la solidarité et de l’insertion. Leur nombre progresse de 3,7 % par rapport à 2022. Cela représente 54 % de l’ensemble des prestations légales versées par la Caf », détaille le rapport d’activité de la caisse d’allocations. « Selon les données du 1er semestre, le montant mensuel moyen du RSA s’élève à 536 €, soit 24 € de plus par rapport à 2022. »

Sur le nombre d’allocataires évoqués dans le rapport, seuls 24 300 touchent le RSA. La majorité des bénéficiaires de cette aide sont des personnes isolées et sans enfant (56%). Plus de 30% des autres personnes concernées sont des parents seuls dont une majorité de femmes. 71% de ces bénéficiaires touchent d’autres aides en addition au RSA.

Selon la Caf, l’augmentation de 2,9% de bénéficiaires du RSA entre 2022 et 2023 ne vient pas d’une augmentation de la précarité. Elle s’expliquerait par une mesure de recentralisation. «[Cette mesure] a entraîné la fin de suspensions de droit sur des dossiers d’auto-entrepreneurs (AEN) et l’ouverture de droits pour des ressortissants de l’espace économique européen. »

Cependant, une plus grosse augmentation de bénéficiaires est soulignée dans le rapport concernant la prime d’activité : « Cette aide a été versée à près de 42 000 foyers en juin, ce qui représente une augmentation de 4,8 % par rapport à 2022. Elle a ainsi permis de couvrir plus de 80 000 personnes. » La majorité des bénéficiaires (55 %) sont des personnes isolées et sans enfant. De plus, 52% d’entre eux perçoivent uniquement cette aide.

De plus, de nouvelles mesures sont entrées en compte dans l’attribution des aides par la Caf. C’est notamment le cas pour l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) qui couvre près de 11 400 personnes. « La loi du 16 août 2022 a instauré un nouveau mode de calcul pour les personnes en couple, sans prise en compte du conjoint et de ses ressources. Cette mesure a été mise en œuvre le 1er octobre 2023 et les premiers versements sont intervenus en novembre 2023 », indique la direction de la Caf. Près de 80 % des bénéficiaires de cette réforme sont des femmes. Le coût annuel pour les Pyrénées-Orientales est estimé à 1,5 M€.

Des changements pour l’Allocation de Soutien Familial

37 % des allocataires reçoivent au moins une aide conçue pour l’entretien des mineurs. 27% des allocataires bénéficient des allocations familiales, versées à partir du deuxième enfant, et 5% obtiennent un complément familial. Parmi ces allocations, l’allocation de soutien familial (ASF) est versée par la Caf dans le cas où l’un ou les deux parents de l’enfant ne participent pas à l’entretien de celui-ci. Cette aide peut également être attribuée sous forme d’avance dans le cas où la pension alimentaire fixée n’est pas respectée ou partiellement donnée. Elle concerne 9 985 personnes dans le département, soit 7,6% de plus que l’année précédente selon les chiffres donnés par la caisse d’allocations.

Le mode d’attribution de l’ASF, ainsi que des pensions alimentaires, a été modifié en 2023 et passe désormais par une intermédiation systématique. C’est-à-dire que l’argent transite par un intermédiaire entre le versement de la pension et sa réception par l’allocataire. « Depuis le 1er janvier 2023, l’intermédiation financière devient systématique pour tous les titres exécutoires (divorce par le juge, divorce par consentement mutuel par avocat, titre exécutoire délivré par la Caf). Les couples non mariés bénéficient également de l’automatisme », annonce la caisse d’allocations.

En bref : un département plus pauvre que la moyenne nationale

En résumé, les Pyrénées-Orientales comportent une forte proportion de familles isolées. C’est-à-dire 51% pour le département contre 46% au niveau national. Pour 23% des allocataires, leurs ressources financières sont composées uniquement de prestations légales versées par la Caf. C’est 8 points de plus que pour la métropole. « Près de 47 000 foyers allocataires vivent sous le seuil de bas revenus avec un niveau de vie inférieur à 1 135 €. Parmi ces foyers, un tiers des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté, contre 22,4% à l’échelle nationale. De plus, ces foyers fragilisés comportent 41 600 enfants », détaille la direction de la Caf.