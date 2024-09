Tourisme en Occitanie : Les chiffres de la saison estivale 2024

Près de 71% des professionnels du tourisme en Occitanie se disent satisfaits de l’activité touristique ressentie au mois d’août. Ils n’étaient que 46% en juillet. « Cela s’est particulièrement vérifié lors du week-end à rallonge du 15 août, où l’on a observé 75% de taux de satisfaction », assure Vincent Garel.

La fréquentation touristique se concentre essentiellement sur le littoral et les espaces de montagne, qui enregistrent les plus forts taux de satisfaction. Au niveau des types de logements privilégiés par les touristes en août, on retrouve les campings à 80%, les chambres d’hôtes à 75%, suivies des gîtes et locations.

Une arrière-saison prometteuse

Qu’en est-il de l’arrière-saison ? Pour l’heure, l’état des réservations est considéré, à date, comme « très bon » par 54% des professionnels du tourisme, contre 30% pour le mois d’octobre. « Nous travaillons, avec l’ensemble des opérateurs touristiques, pour qu’il y ait de plus en plus d’offres sur le territoire en arrière-saison », assure le président du Comité régional du tourisme et des loisirs.

À condition d’une météo clémente, le littoral et la montagne devraient tirer leur épingle du jeu. Grâce notamment aux investissements réalisés par les stations de ski pour promouvoir le tourisme quatre saisons, la montagne gagne chaque année de plus en plus de visiteurs.