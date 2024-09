Dans les Pyrénées-Orientales, les Gîtes de France remportent un franc succès

Ce vendredi 20 septembre 2024, Gilbert Carbou, président des Gîtes de France dans les Pyrénées-Orientales présentait le bilan d’activité du label d’hébergement chez l’habitant.

Aujourd’hui dans le département, près de 432 propriétaires ouvrent la porte de leur demeure aux vacanciers. Ces adhérents valorisent 699 structures d’hébergements, y compris dans les zones les plus rurales où l’offre touristique est faible. Une activité qui génère près de 33 millions d’euros, dont 9 millions d’euros sont investis dans la rénovation du patrimoine.

Gîtes de France génère 335 emplois dans les Pyrénées-Orientales

Une récente étude, menée par le cabinet MKG Consulting, estime que le réseau Gîtes de France crée jusqu’à 335 emplois directs, indirects et induits localement dans les Pyrénées-Orientales. Ce tourisme génère également 5,6 millions d’euros de recettes fiscales dans le département chaque année.

Créée en 1955, Gîtes de France est devenu en quelques décennies l’un des acteurs de référence de l’accueil chez et par l’habitant. À l’époque, agriculteurs et élus souhaitaient réhabiliter leur bâti en développant l’accueil touristique et éviter la désertification de leur campagne. Presque 70 ans plus tard, 50 000 logements sont inscrits sur le réseau, favorisant les liens entre les touristes et les hébergeurs en milieu rural.

Un tourisme durable qui préserve le patrimoine

Au niveau national, le réseau Gîtes de France porte une mission d’intérêt général avec des retombées économiques directes et indirectes de 2,2 milliards d’euros et près de 31 520 emplois créés, principalement en zone rurale. Chaque année, les propriétaires investissent 846 millions d’euros dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine des régions françaises.

Aujourd’hui, ce sont plus de 38 500 adhérents, qui proposent à des centaines de milliers de vacanciers, une offre d’hébergement dans des gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, campings ou chalets.