Pour le premier week-end d’automne 2024, avec ou sans soleil, aucun risque de s’ennuyer dans les Pyrénées-Orientales. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, près de 140 activités sont prévues ces 21 et 22 septembre. Petits et grands sont invités à venir découvrir des lieux, parfois fermés au public.

Les thèmes de l’édition 2024

Après une édition axée sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Journées européennes du patrimoine 2024 ont pour thèmes cette année « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime ».

Le premier évoque le nomadisme, les paysages et les frontières et rappelle que toutes les cultures sont connectés depuis longtemps et encore actuellement. Le second thème englobe l’ensemble des éléments matériels ou immatériels liés aux activités humaines, en relation avec le milieu maritime. Infrastructures, bateaux, techniques, traditions, objets ou activités humaines, il était important de valoriser ce patrimoine maritime.

Une manifestation qui séduit depuis sa création

C’est en 1984 que la première édition des Journées européennes du patrimoine a eu lieu sous le nom de « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». Suite à ce franc succès, de nombreux pays européens veulent, eux aussi, organiser des manifestations similaires.

En 1991, le Conseil de l’Europe officialise les Journées européennes du patrimoine. Il s’agit aujourd’hui de l’une des plus grandes manifestations culturelles à l’international et l’une des plus populaires. Quelque 30 millions de visiteurs participent chaque année à travers l’Europe.

Une programmation très riche dans les Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales propose pas moins de 140 activités pour cette 41e édition des Journées européennes du patrimoine. Certains lieux sont habituels tandis que d’autres ouvrent leurs portes au public pour la première fois en 2024. Sélection de la rédaction de Made in Perpignan sur les manifestations à ne pas manquer.

Comme l’année dernière, plusieurs manifestations sont organisées au sein des lieux de culte. Des visites guidées seront proposées dans les églises, temples, chapelles, cloîtres… D’autres édifices seront en visite libre. Certains lieux ouvriront exceptionnellement durant les Journées européennes du patrimoine. C’est le cas de l’église Sainte-Assiscle et Sainte-Victoire de Sorède. Sans oublier les nombreux musées du département qui accueilleront les visiteurs avec des activités et des animations diverses durant ce week-end.

Les évènements au bord du littoral catalan

Thème « Patrimoine maritime » oblige, plusieurs évènements se tiendront en bord de littoral. À commencer par la visite guidée au sein d’un atelier de restauration navale par une entreprise située dans la zone technique du port de Canet-en-Roussillon. Les plus curieux pourront profiter de leur venue sur le port pour découvrir les bateaux ainsi que les vieux gréements.

À Argelès-sur-Mer, il sera possible de visiter la barque de sardinal Notre-Dame-de-Consolation, classée au titre des Monuments historiques depuis le 21 mai 1992. Une exposition est également à découvrir.

Plusieurs animations sont également prévues sur le site de Paulilles à Port-Vendres : une visite guidée de l’atelier des barques, en charge de la restauration de bateaux méditerranéens, une exposition de photographies sur plaque de verre ayant pour sujet la goélette Germaine, une exposition sur le vent et une autre sur les scaphandriers, des projections et discussions autour du patrimoine roussillonnais. L’Hôtel Le Belvédère de Cerbère attend les amoureux du patrimoine pour une visite libre.

Les animations insolites

À Perpignan, la préfecture des Pyrénées-Orientales s’associe une nouvelle fois à cet évènement et ouvre ses portes à tout public : en visite libre samedi matin (de 10h00 à 13h00), et en visite accompagnée et commentée samedi après-midi (de 14h00 à 15h30) et dimanche matin (de 10h30 à 12h00) sur inscription : https://urlr.me/rbwDF. Les visiteurs pourront découvrir l’hôtel de la préfecture dont le bureau de M. le préfet, le jardin, le salon Jean Moulin, le service à la française, la chambre dite « ministre » et plusieurs expositions dont celle sur la thématique des 80 ans de la Libération « Les femmes dans la Résistance ».

La cave souterraine de Terres des Templiers ouvre exceptionnellement ses portes lors des Journées européennes du patrimoine. Les visites guidées et commentées permettront de découvrir des techniques d’élaborations des Grands Vins de Collioure et Banyuls ainsi que les chais d’élevage et la cave de vieillissement.

Pour ceux qui ont toujours voulu visiter une carrière, le rendez-vous est donné à Thuir. Au programme : visite de l’extraction, présentation du fonctionnement et des installations, présentation du réaménagement initié sur la carrière…). Il sera également possible de découvrir les engins de travail et de participer à différentes activités accessibles aux petits et aux grands.

Pour prolonger ce plaisir des souterrains, rien de mieux que la visite de la grotte de Fontrabiouse. Plusieurs salles, un lac souterrain, des coulées de calcites aux couleurs étincelantes émerveilleront les plus téméraires. Autre idée : la visite commentée du site de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet.

Le musée de l’école de la République, avenue Paul Gauguin à Perpignan, sera ouvert au public : de 10 heures à 18 heures. Des visites libres ou guidées de la salle de classe d’autrefois et de la salle d’exposition ainsi que de nombreux ateliers notamment celui de l’écriture à la plume et à l’encre violette vous seront proposés par les délégués départementaux de l’Education Nationale.

Pôle d’excellence unique en France et classé au titre du Patrimoine Vivant, la manufacture du Grenat située à Prades propose, comme depuis plusieurs années, des visites guidées pour découvrir ces bijoux d’exception.

Les amateurs de ponts pourront découvrir l’aqueduc d’Ansignan. Une exposition artistique sera visible depuis les arches de l’édifice. Du côté d’Amélie-les-Bains, les thermes romains, célèbres pour leur voûte classée, attendent le public pour une visite guidée.

En visite libre et à votre rythme, vous pourrez également découvrir la forteresse de Salses et son incroyable architecture au travers de la place d’armes, la tour de l’hommage ainsi que la cour du réduit. » Forts des confins », l’exposition de photographies de Michel Eisenlohr, sera accessible tout le week-end dans le corps de logis.