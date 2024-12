Travaux héliportés pour démonter des pylônes électriques dans les Pyrénées-Orientales

Dans un communiqué de presse daté du 2 décembre, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a annoncé le déroulement d’une étape importante dans le projet de renforcement de la ligne électrique à 63 000 volts reliant Baixas, Tautavel et Saint-Paul-de-Fenouillet. Ces travaux visent à doubler la capacité d’accueil des énergies renouvelables dans la région, passant de 72 MW à 147 MW. Photo fournie © RTE.

Les opérations de démontage des anciens pylônes se sont déroulées à Saint-Paul-de-Fenouillet, dans le cadre du projet « BATAUFE », dont la finalisation est prévue en avril 2025. Selon RTE, l’utilisation d’hélicoptères a permis de réduire les impacts environnementaux en évitant l’installation de pistes temporaires et en limitant l’utilisation d’engins de chantier.

Entre gestion environnementale et soutien au développement local

Pour minimiser les perturbations dans cette zone classée Natura 2000, où niche notamment l’Aigle de Bonelli, une partie de la ligne, soit 8 kilomètres, a été enfouie sur la commune d’Estagel. Au total, 19 pylônes ont été démantelés. Ces travaux ont été réalisés hors période de nidification, en concertation avec des écologues. RTE annonce aussi avoir installé des balises avifaunes pour protéger les espèces locales.

« Tout au long du chantier, nous avons porté une attention très particulière à l’environnement et aux engagements pris durant les études », précise Christophe Berassen, directeur du Centre Développement et Ingénierie de RTE à Marseille.

Au-delà des considérations techniques et environnementales, le projet s’accompagne d’un volet économique. Un Plan d’Accompagnement de Projet (PAP), doté de 1,6 million d’euros, a été mis en place pour soutenir des initiatives locales dans les communes traversées par la ligne. À Saint-Paul-de-Fenouillet, six projets ont bénéficié de ces fonds, parmi lesquels la création d’une cave viticole, d’un conservatoire multisite pour des espèces résilientes, et la rénovation d’une micro-brasserie.

Chiffres clés du projet

Le chantier, qui s’étend sur 35 kilomètres de lignes (dont 11,8 kilomètres souterrains), a mobilisé trois années de concertation avec les acteurs locaux. Dans son dossier de presse, RTE met également en avant la réduction du nombre de pylônes sur le tracé pour une meilleure intégration paysagère, et les retombées économiques locales qui s’élèvent à 1,4 million d’euros.