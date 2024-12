Casa de la Generalitat a Perpinyà : Jornada d’estudiants “Global Studies” de la Universitat de Girona

Aquest divendres 29 de novembre, 60 estudiants de la Universitat de Girona han participat a una jornada dedicada al coneixement de la realitat transfronterera sobre el territori català i més específicament a l’Espai Català Transfronterer. Foto © ACN.

La trobada entre els estudiants i els intervinents de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de l’Institut Franco-Català de la Universitat de Perpinyà i de la Euroregió Pirineu-Mediterrània ha servit per presentar i donar a conèixer el rol de les institucions i els diversos programes relacionats amb la cooperació transfronterera, i què es fa concretament sobre el territori anomenat Espai Català Transfronterer i de les relacions entre Catalunya, Perpinyà i Tolosa.

Un marc universitari i territorial

Des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà s’ha insistit molt en les relacions de proximitat i un dels eixos que permet tirar endavant projectes transfronterers entre Perpinyà i Girona de manera a poder acompanyar actors del territori i finançar iniciatives locals a través de programes europeus com el Poctefa o els Micro-projectes transfronterers i el seu paper clau des del 2008 en l’impuls de les relacions entre territoris.

Per part de l’Institut Franco-Català Transfronterer, la jornada ha servit per apropar els estudiants a les ofertes i ponts que es poden realitzar de banda i banda (Perpinyà- Girona) a fi que els estudiants tinguin més recursos a l’abast per poder continuar les seves carreres i preparar-se per entrar en el món professional. En un marc més euroregional, s’han esmentat els diferents recursos que porta la Unió europea i la Euroregió en matèria de programes, complementant l’oferta presentada per la Casa de la Generalitat sobre els programes europeus.

Aquest jornada d’intercanvi ha posat de relleu la necessitat de continuar el treball iniciat sobre el territori fent èmfasi sobre programes de cooperació com l’Àrea Funcional EsCaT (Espai Català Transfronterer) portat per la Diputació de Girona, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya. Uns continguts rics amb els quals els estudiants han pogut trobar matèria per poder orientar-se i entendre les oportunitats pel seu futur.