L’obertura de la casa natal de Dalí de Figueres s’endarrereix fins passat l’estiu

La casa natal de Salvador Dalí no obrirà « almenys » fins passat l’estiu. L’anterior equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) va anunciat poc abans de les municipals que l’equipament obriria portes aquest juliol però, finalment, no serà així. Foto © Aleix Freixas / ACN.

La UTE Expomon-Tururut, encarregada de la museografia, el muntatge i el mobiliari de l’equipament, ja va comunicar a l’anterior equip de govern que no podria complir els terminis anunciats públicament perquè no hi havia temps material per enllestir el projecte, que oferirà una experiència immersiva dedicada al pintor empordanès.

L’actual equip de govern de Junts per Figueres treballa amb la voluntat que pugui ser una realitat passada la temporada d’estiu i així poder aprofitar els ponts i festius de l’octubre, novembre i desembre.

El pressupost d’aquest 2023 preveia uns 900.000 euros en ingressos per la venda d’entrades. Fonts municipals asseguren que s’està fent « tot el possible » per evitar que afecti els comptes d’aquest any. L’actual alcalde, Jordi Masquef, aleshores a l’oposició, ja va manifestar en diverses ocasions que la previsió d’ingressos anunciada era « irreal » i « impossible » de complir.

Un projecte de llarg recorregut

Les obres de rehabilitació de la casa natal del geni van començar el setembre del 2019 i gairebé quatre anys després encaren el final. Però el projecte de reforma d’aquest espai, que va veure néixer el pintor l’any 1904, va començar molt abans. L’any 1995 amb l’aleshores alcalde, Marià Lorca, es va comprar la botiga Tamaris –que havia estat la notaria del pare- i part de l’entresòl.

L’any 2001, amb Joan Armangué al capdavant del consistori, es van adquirir les parts que faltaven de la planta baixa i l’entresòl, tot el primer i el segon pis. Entre el 2005 i el 2006 es va rehabilitar la façana com a pas previ per condicionar l’edifici als futurs usos Durant aquests gairebé 30 anys, els successius ajuntaments han anat fent passos per aconseguir incorporar l’equipament a la ciutat i convertir-lo en espai visitable.

A principis del 2022 es va acabar la primera fase d’obres i a mitjans es va adjudicar la segona. El mes de març l’anterior equip de govern va anunciar que els treballs estaven a punt d’acabar-se i que l’equipament obriria portes al juliol. Per fires, es va organitzar un seguit de visites guiades a l’equipament mostrant una de les parts ja museïtzades.

Segons ha pogut saber l’ACN, però, l’empresa encarregada del projecte va comunicar que no podria complir els terminis anunciats.

Una experiència immersiva

Un cop obri portes, s’incorporarà a l’oferta turística de la ciutat en una experiència immersiva on s’explicarà el context, l’època i les diferents vessants del pintor. Es farà a través d’hologrames, mappings i projeccions audiovisuals, a més d’unes audioguies coordinades amb les imatges i dues veus: la d’una dona que serà el fil conductor de la visita i la del propi Dalí, a través de cites seves realitzades en entrevistes i d’altres contextos.

Es visitaran les diferents plantes, tot i que la de l’entresòl és la que conserva alguns dels espais principals. Entre ells, l’habitació on va néixer el pintor i on es podrà veure la pintura original que tenia, a més d’un dibuix de l’època del qual encara se’n desconeix l’autoria.