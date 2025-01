Girona i Perpinyà estrenyen lligams amb un projecte universitari transfronterer

La Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) creen sinergies amb un projecte transfronterer concedit per la Comissió Europea.

A través del projecte UNIESCAT es pretén crear una estructura permanent dins l’Espai Català Transfronterer que permeti impulsar, gestionar i consolidar les col·laboracions entre els estudiants i el personal de les dues universitats. El projecte coordinat per la UdG té una durada de tres anys i un pressupost total de 885.423 euros.

La UPVD i la UdG, les dues úniques universitats presencials de l’Espai Català Transfronterer, tenen una llarga trajectòria de cooperació en comú

Tot i això, persisteix l’efecte fronterer entre elles i, amb això, el desconeixement mutu per la major part de la comunitat formada per 28.000 estudiants, personal treballador i professorat.

« A través d’aquest projecte es vol revertir la situació amb la creació d’una estructura compartida i permanent encarregada d’impulsar, gestionar i consolidar les col·laboracions entre els dos col·lectius i els seus ecosistemes. »

Per assolir aquest objectiu UNIESCAT posarà èmfasi en la comprensió i la interacció interculturals de la comunitat transfronterera i desenvoluparà un total de tretze recursos, entre els quals destaquen, per exemple, guies per a la preparació de programes acadèmics de doble titulació, recursos lingüístics o estudis sobre reptes transfronterers. A més a més, en el marc del projecte s’organitzaran diverses activitats presencials i en línia com tallers acadèmics, activitats culturals i esportives o sessions d’intercanvi de coneixement, fomentant així un ecosistema educatiu de col·laboració.

El projecte vol, de fet, esdevenir un model de referència en cooperació universitària transfronterera. D’altra banda, els objectius i activitats del projecte estan alineats amb els de l’aliança europea ACROSS, de la qual formen part ambdues institucions, juntament amb vuit universitats europees més.