La Generalitat impulsa un parc eòlic marí experimental a la badia de Roses

PLEMCAT es concep com un laboratori d’assajos flotant per estudiar l’energia marina, posant especial incidència en l’eòlica . Permetrà investigar-ne la seva tecnologia, des dels prototipus d’aerogeneradors fins a la seva entrada al mercat, i també portarà a terme estudis mediambientals, climàtics i de biodiversitat.

Una primera zona es destinarà a l’avaluació de materials, components i sistemes per analitzar el comportament en condicions reals marines, i també permetrà fer-hi altres activitats de R+D+i. Una segona zona estarà dissenyada per a l’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina. Finalment, per promoure la innovació industrial, hi haurà una zona de validació de tecnologies precomercials de generació eòlica o d’altres energies marines.