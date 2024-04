Renfe aposta per reforçar la seva activitat amb noves rutes en el mercat domèstic francès

Renfe s’ha marcat com a objectiu incrementar la seva presència al mercat domèstic francès a l’espera d’obtenir els permisos per operar el trajecte Barcelona-París. De moment, ha signat un acord amb Les Grands Buffets i la ciutat de Narbona amb l’objectiu d’augmentar els desplaçaments des de Catalunya i la resta de l’Estat i des d’altres ciutats franceses. Foto © Lluís Sibils / ACN.

La responsable de Renfe AVE Internacional, Susana Lozano, explica que en el punt de mira de la companyia hi ha rutes internes com la de Paris-Lió, que en termes de mobilitat és cinc vegades superior a la de Barcelona-Madrid, o Marsella-Lió. Així mateix, Renfe estudia el retorn de la ruta entre la capital catalana i Tolosa de Llenguadoc, que es va oferir fa uns anys en cooperació amb SNCF.

Acords comercials com el subscrit recentment amb els Grans Buffets de Narbona

Renfe s’ha proposat explorar acords comercials com el subscrit recentment amb els Grans Buffets de Narbona a altres ciutats franceses per augmentar la seva quota en aquest mercat. A la localitat occitana, l’operadora ultima una oferta de viatge en AVE, hotel i visita al buffet lliure i vol exportar fórmules similars a altres destinacions franceses dels corredors amb Lió i Marsella. Aquestes dues ciutats són les més visitades pels viatgers que hi arriben en el tren d’alta velocitat i en tercer lloc ja se situa Narbona.

Per això, segons la directora general de Renfe Internacional, Susana Lozano, els usuaris domèstics són « fonamentals » i afegeix que l’objectiu d’aquest tràfic no és només el viatger que desplaça entre origen i destí de la línia sinó també el que puja a Narbona, Montpeller o Nimes.

Després del trencament entre Renfe i SNCF, l’operadora espanyola va recuperar la connexió entre Barcelona i Marsella i Lió entre mitjans i finals de juliol, primer alguns dies a la setmana i a partir de l’1 d’octubre diàriament. Des d’aleshores, mig milió de viatgers han utilitzat el servei internacional de Renfe Madrid-Barcelona-Marsella i Barcelona-Lió.

Actualment, els trens AVE Internacional connecten Narbona amb la capital catalana en dues hores amb quatre freqüències diàries, dues de la ruta Barcelona-Lió i dues de la ruta Madrid-Barcelona-Marsella. Més de la meitat dels trajectes a la ciutat occitana són amb origen a Barcelona, seguit de Madrid, Lió, Girona i Marsella, segons dades de l’operadora.

Lozano celebra que el funcionament d’aquests dos corredors ha estat « per sobre de les expectatives » de la companyia. « Pensàvem que hi hauria menys receptivitat dels nostres clients i estem tenint una ocupació propera al 80% en alguns trams. Encara ens queda desenvolupar connectivitat i estem molt contents », indica.

Barcelona-París, sense data

La directora de Renfe AVE Internacional, Susana Lozano, reconeix que encara no es pot donar una data concreta per al servei d’AV entre Barcelona-Paris operat per la companyia en solitari després que fins fa pocs anys ho fes en cooperació amb SNCF. De moment, les autoritats franceses no hi han donat el vistiplau mentre que l’operadora espanyola també està a l’espera de rebre els nous Talgo S-106, de les quals algunes unitats es destinaran als trajectes amb França. La intenció era oferir aquest servei a l’estiu coincidint amb els Jocs Olímpics, una possibilitat que ara mateix està a l’aire.

Un cop arribi a la capital francesa, Renfe també apostarà pel corredor París-Lió, que en termes de mobilitat és quasi cinc vegades el de Barcelona-Madrid. D’aquesta manera, es podria replicar finalment el model que ja funciona en la línia entre la capital espanyola i catalana amb més d’una companyia.

D’altra banda, la directiva de Renfe admet que l’operadora espanyola « està estudiant i analitzant » una possible recuperació de la ruta entre Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. « S’ha de tramitar, com qualsevol altra línia, i cal donar els passos necessaris, però allà on hi hagi demanda de viatgers francesos i espanyols, que sabem que hi pot ser, Renfe ho estudiarà », afegeix.

Uns 40.000 catalans visiten cada any Les Grands Buffets, que afronta una inversió d’uns 20 milions

El restaurant Les Grands Buffets, situat a Narbona, rep cada any 390.000 visitants d’arreu d’Europa, dels quals 50.000 provenen de l’Estat i d’aquests, prop de 40.000 són catalans, segons fonts de l’establiment. El propietari i fundador de Les Grands Buffets, Louis Privat, destaca que a banda de la visita al seu establiment els clients passen dos o tres dies a la ciutat i a la regió.

L’acord amb Renfe i la ciutat de Narbona arriba després que la direcció del restaurant hagi confirmat que finalment no abandona la localitat, tal com tenia previst per desavinences amb l’anterior alcalde. Privat i l’actual alcalde, Bertrand Malquier, han reconduït la situació i finalment el restaurant romandrà a la ciutat. La seva possible marxa havia causat una gran inquietud a Narbona ja que el buffet dona feina a més de 220 treballadors directes -7 pastissers, 99 cuiners i 107 cambrers- i mig miler més d’indirectes. La facturació de l’establiment supera els 25 milions d’euros.

Properament, l’Espai de la Llibertat, on està ubicat l’establiment, se sotmetrà a una reforma valorada en uns 20 milions d’euros per modernitzar les instal·lacions. L’equipament -on també hi ha una bolera, una piscina i una pista de gel- comptarà amb una superfície propera als 2.000 metres quadrats. No obstant això, no es preveu augmentar el nombre de comensals diaris a Les Grands Buffets, que incorporarà 30 empleats més, fins als 250.

Entre d’altres, es millorarà la recepció per als clients al restaurant, amb un recorregut específic, i s’hi afegiran dos establiments dedicats a la degustació de tè i gelats i una botiga amb productes artesanals occitans.