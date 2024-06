Més de 950.000 persones visiten els museus Dalí el 2023

El president de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader, ha explicat aquest dijous que els museus Dalí van rebre 952.601 persones el 2023, xifra que representa un increment del 16,6% respecte al 2022. Foto © Fondation Dalí via ACN.

Ha celebrat que han aconseguit un excedent de 7,3 milions d’euros que s’ha de dedicar a fer cultura. Mercader ha explicat que l’ampliació del Teatre-Museu Dalí a la casa Giralt Ventolà podria estar enllestida a partir del 2026 i que ara s’han de definir el conjunt d’activitats que s’hi duran a terme perquè “independentment de les exposicions temporals volen que serveixi per donar suport al servei educatiu” i destinar-hi un espai per la projecció d’audiovisuals.

El 2023 han visitat els museus Dalí un total de 952.601 persones, xifra que representa un increment del 16,6% respecte al 2022

El Teatre-Museu Dalí de Figueres va rebre 726.199 visitants; el Castell Gala Dalí de Púbol, 65.226 visitants i la Casa-museu Salvador Dalí de Portlligat, 161.176 visitants. Amb la venda d’entrades la Fundació Dalí va ingressar 12.385.495 euros, és a dir, un 20% més que el 2022. Així hi van haver unes inversions de 2,6 milions d’euros; uns ingressos de 17,8 milions i un excedent de 7,3.

El president de la Fundació Gala-Dalí s’ha mostrat satisfet de les dades de l’any passat i ha apuntat que tenen la voluntat d’anar creixent “en tots els aspectes” i “fer cada vegada més” activitats. Mercader ha ressaltat que el 2023 ha suposat “l’entrada definitiva en una etapa prometedora en què s’han superat les xifres anteriors a la pandèmia assolint els millors resultats de la història de la institució amb un increment en els ingressos del 9,3% en relació a 2019 i un augment en l’excedent del 84,2% respecte el 2019”.

Fent balanç del 2023, els resultats recullen un excedent de 7.310.400 euros. La Fundació ha recalcat que “l’increment d’ingressos es deu principalment a l’activitat museística fruit de la recuperació de visitants (un 85% del total d’ingressos) i gràcies al programa d’experiències immersives”. Mercader ha dit que han aconseguit aquest excedent de 7,3 milions d’euros s’ha de dedicar a fer cultura i es pot concretar “comprant més obra, invertir en els actius físics i fer obra intel·lectual, relat, més exposicions, obra immersiva, llibres i vídeos“.

Mercader considera que es pot créixer “desestacionalitzant les visites” als museus Dalí i mostrant més obra. També ha apostat per “construir relats al voltant de les obres que no s’exposen directament al museu i aprofitar les inversions que estan fent per exposar obra que avui no ponden exposar per falta d’espai”.

La casa Giralt Ventolà de Figueres

La Fundació Gala-Salvador Dalí va comprar la casa Giralt Ventolà de Figueres per ampliar les instal·lacions del Teatre-Museu. Es tracta d’un edifici de l’any 1891 d’estil eclèctic i que està contigu a l’equipament dalinià. Consta d’una planta baixa i tres pisos i és obra dels arquitectes Josep Cordomí i Francesc Puig Saguer. Actualment pertany a la família Bech de Careda i el 2023 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

La incorporació de 900 m² edificats i 300 m² de terrasses aquest 2024 permetran diversificar les activitats pròpies del Museu i de la Fundació Dalí. Els objectius principals són millorar els accessos i la mobilitat, ampliar la consigna i els espais necessaris per al servei educatiu, entre d’altres. El primer resultat visible ha estat, aquest dimarts, la reobertura al públic de l’emblemàtica botiga que conté elements dalinians en la seva decoració i en el mostrador.

Mercader ha explicat que trigaran un temps per a que l’ampliació estigui enllestida, ha reconegut, perquè “s’han de definir el conjunt d’activitats perquè independentment de les exposicions temporals volem que serveixi també per donar suport al servei educatiu i destinar-hi un espai per la projecció d’audiovisuals. Això ens portarà temps i hem de pensar en uns dos anys”.

Recinte firal

La Fundació també ha destacat que el 2023 s’ha comprat una nau en el recinte firal de Figueres, que consta de 1.422 m². Aquest equipament centralitza i reubica els diversos magatzems de la Fundació Dalí, dels seus Museus i de les botigues. Entre d’altres accions, s’ha fet una rehabilitació i adequació dels espais de Torre Galatea, així com una remodelació de les Lògies del Teatre-Museu Dalí. L’objectiu és recuperar la lògia que uneix el Teatre-Museu Dalí amb les sales de Torre Galatea, una galeria de grans obertures que s’articula al voltant de la terrassa enjardinada de la darrera residència de Salvador Dalí. Aquesta intervenció vol recuperar les funcions arquitectònica i estètica pròpies d’aquest tipus d’espais.

Renovació del patronat

Les noves incorporacions al Patronat han estat l’escriptora i catedràtica d’art Estrella de Diego i l’economista David Vegara. D’altra banda, en el marc de la reorganització interna, s’han produït dos nomenaments: Beatriz Pueo com a directora de Recursos Humans i Pere Galán, com a director de Transformació Digital.

Així mateix, actualment s’està treballant en el programa d’actes de commemoració de l’efemèride, que s’anunciarà properament. En els 50 anys d’existència del museu figuerenc, l’han visitat 34 milions de persones de totes les nacionalitat.

Pla d’acció

La Fundació Dalí s’ha marcat un horitzó a tres anys vista que recull en un Pla d’Acció l’objectiu del qual és posar al servei de públics diversos un conjunt d’activitats museístiques, culturals i intel·lectuals. És un repte complex que implica comprendre 8 els canvis que es produeixen en unes societats en les quals l’oci constitueix un temps cada vegada més rellevant i la tecnologia ofereix noves oportunitats.