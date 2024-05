Els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França el 3 de juny en una protesta « històrica » i « sense precedents ». Els talls, que compten amb els suport d’una quinzena d’associacions agràries de tot l’Estat, es faran a banda i banda entre els agricultors d’ambdós estats en punts com el Pertús, Irún o el coll d’Ares.

El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, diu que l’objectiu és pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una « major seguretat alimentària » a través de les anomenades « clàusules mirall » i que s’eliminin els impostos a l’energia que s’apliquen als productors agraris com tenen altres sectors.

Una protesta « històrica »

Els agricultors tornaran al carrer i aquesta vegada ho faran en una protesta « històrica » que unirà per primer cop no només els pagesos de diferents punts d’Espanya sinó també de França.

Revolta Pagesa ha anunciat aquest dimecres des del Pertús, un dels punts on es tallarà l’AP-7, que el tall es farà el 3 de juny just a les portes de les eleccions europees (9 de juny) i que afectarà « totes les fronteres » entre els dos estats. Això inclou des d’Irún fins al Pertús passant per punts fronterers com el del coll d’Ares, entre d’altres.

La mesura coincideix amb la cita electoral i no és casual perquè la voluntat del sector és « pressionar » la Unió Europea per aconseguir una « millor seguretat alimentària » i que s’elimini els impostos a l’energia que els apliquen.

En un comunicat que han llegit a la premsa, els pagesos asseguren que « davant la demostrada immobilitat dels governs autonòmics estatals i europeus des del començament de les mobilitzacions i la seva falta de compromís, implicació i mesures concretes », es veuen « obligats » a unir-se creant un « bloc unitari » en « defensa del sector primari.

Les « clàusules mirall »

En aquest sentit, fan una crida a unir-se a la mobilització a totes les associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors -inclosos els transportistes-. El sector vol que s’apliquen les « clàusules mirall » perquè els productes que s’importin els diferents estats europeus hagin de complir les normatives que s’apliquen als productors d’aquí, però també que es millorin les lleis de cadena alimentària i « aplicar » la Llei de preferència de productes locals. Pel que fa als impostos d’hidrocarburs, gas i electricitat, volen que els eliminin com ja s’ha fet en altres sectors.

A banda d’incidir a nivell europeu, els pagesos també insten als governs espanyol i francès a « iniciar negociacions » per abordar les seves demandes i « trobar solucions satisfactòries ».

La protesta compta amb el suport de diverses associacions agràries d’arreu de l’estat espanyol, entre elles del País Basc, l’Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella la Manxa o Cuenca. A la banda francesa, s’hi suma el Moviment Independent Francès.

El talls es farà el 3 de juny a partir de les deu del matí i, de moment, preveuen que duri unes 24 hores, tot i que no descarten que s’allargui més dies. La previsió és que els pagesos francesos tallin a la banda francesa i els d’aquí ho facin a l’altra. « No ens aturarem fins a aconseguir les nostres reivindicacions », asseguren.

Per la seva banda, el pagès nord català Sebastià Barboteu assegura que es tracta d’un esdeveniment « històric » perquè mai abans s’havien unit els agricultors d’ambdós països. « Tenim les mateixes problemàtiques », afirma.