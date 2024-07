C’est une course pas comme les autres à laquelle vont se confronter Leslie et Léo. Perdus dans le désert marocain, c’est à bord d’une 4L qu’ils représenteront la Catalogne pour la 28e édition du 4L Trophy.

Vous aimez les Rousquilles ? Leslie et Léo, eux adorent ça. Mais pas n’importe lesquelles, une en particulier et elle est composée … de ferraille ! En effet, c’est à bord de Rousquille, leur vaisseau supersonique, sanc et or, que la fratrie se prépare à affronter le désert du Sahara. La magnifique Renault R4 break 1.1, née en 1980, représente, une fois de plus, le pays catalan pour le 4L Trophy.

Utilisée pour la première fois en 2007 par David et Seb, elle rempile pour une 4ème édition. Mais quel est ce projet ambitieux de troquer un 4×4 contre une 4L pour une traversée du désert ?

Le 4L Trophy, c’est quoi ?

Au départ de Biarritz, les 4L s’en vont en direction du Maroc. En traversant l’Espagne et le détroit de Gibraltar, les 3 000 «Trophystes» parcourent au total 6 500 km en 12 jours.

Au-delà de l’épopée, il s’agit principalement d’un raid humanitaire. Les 1 500 équipages du 4L Trophy participant à la course sont invités à soutenir les actions de l’association Enfants du désert qui se mobilise pour un accès à l’éducation dans le sud du Maroc. Leslie et Léo transporteront alors matériel scolaire, sportif et denrées alimentaires à laisser pour les écoliers du désert. Un moyen de laisser une empreinte de son aventure dans le quotidien de ces enfants.

Le Raid 4L Trophy c’est aussi l’occasion de contribuer à la vie locale grâce à l’association française, “4L solidaire“. Chaque équipage doit apporter au moins 10 kg de denrées non périssables aux villages départs. Toute cette nourriture est confiée à la Croix-Rouge et à la banque alimentaire et pour être ensuite redistribuée. En parallèle, les compétiteurs s’engagent à préserver l’environnement durant le rallye. Conduite souple, économie d’eau sur les bivouacs, tri des déchets, ….

Qui sont nos compétiteurs Catalans du désert ?

Pour la 28e édition, Leslie, présidente du collectif Les Catalans du désert, a embarqué son frère pour cette grande aventure. L’objectif de son association : promouvoir la solidarité internationale à travers des actions humanitaires et le financement de projets d’aide à l’enfance. La participation de bénévoles était donc inévitable.

« Depuis sa création en 2006, notre association œuvre pour la solidarité internationale en faveur de l’enfance. À la suite de notre première participation au 4L Trophy, nous avons initié une série d’actions visant à collecter des fonds afin de soutenir des projets d’aide à l’enfance, tant en France qu’à l’étranger », assure la future compétitrice.

Préparation, patience et boussole…

Munis d’une carte, d’une boussole et d’un journal de bord, les participants du « Trophy » se lancent à l’assaut du désert marocain. « Notre succès dépendra de notre capacité à trouver le meilleur itinéraire tout en évitant les pièges naturels de ce milieu inhospitalier », confient le frère et la soeur. L’entraide entre les participants sera primordiale lors des passages difficiles, notamment à travers les bancs de sable, offrant ainsi l’opportunité à chacun de repousser ses limites en apportant son aide et en en recevant.

Questionnée sur ses appréhensions, Leslie nous répond : « J’ai plutôt des appréhensions techniques au niveau de la 4L. Ça reste quand même un véhicule de 1983 qui va rouler pour un quatrième raid. Nous avons un an, jusqu’en février 2025, pour la préparer » Et quelques doutes émergent concernant le budget, d’environ 11 000 euros. « C’est vraiment l’adulte qui parle et qui se demande ‘Est-ce qu’on va réussir à récolter ces sous pour mener à bien cette action ?’. Mais nos questionnements laissent place à l’excitation, puis de faire ça avec mon frère de 22 ans, c’est ça aussi qui me motive.»

Retour d’expérience d’anciens compétiteurs

L’année dernière, Léa, 26 ans directrice d’un accueil de loisirs et Léna, 28 ans éducatrice sportive, s’étaient mises au défi d’arpenter le désert marocain. Si la réalité sur le terrain s’avère différente de leur préparation, les deux Catalanes saluent « l’entraide entre les compétiteurs » qui existe lors de cette course.

« C’est une aventure extraordinaire, autant pour le concept, les rencontres que les paysages. C’est intense aussi, dans le sens où c’est fatigant, il y a beaucoup de kilomètres à faire par jour, on est en 4L, on est au milieu de nulle part. Forcément, il y a des moments de bug et il faut savoir les gérer ».

Pour nos futurs baroudeurs, Leslie et Léo, il n’y a plus qu’à attendre le 19 février 2025 pour commencer la traversée de leur vie. L’occasion d’apprendre à décrypter un journal de bord et d’arpenter trois pays pour cette course d’orientation unique.