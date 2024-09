Catalunya del Nord acull la primera edició del ‘Meet Time’

Promoure els intercanvis econòmics transfronterers i fomentar les relacions nord i sud. Amb aquest objectiu, el Soler, a la Catalunya del Nord, ha acollit divendres 13 de setembre del 2024 la primera edició del ‘Meet Time’, una jornada impulsada per Pôle Action Média i el seu soci gironí AENTEG, que compta amb el suport del Departament dels Pirineus Orientals i la Generalitat. Fotos © Fanny Faucet / ACN.

L’esdeveniment ha comptat amb taules rodones i espais de ‘networking’ a l’entorn de les « indústries creatives i digitals ». Un dels promotors, Pierre Roca, diu que la idea és « fer créixer les relacions i els contactes ». En aquest sentit, diu que històricament Girona ha mirat més cap a Barcelona i Perpinyà, cap a Tolosa i Montpeller.

« Fem més pinya en un territori que compartim »

« Potser aquests contactes fan agafar força i fem més pinya en un territori que compartim, que és Catalunya », afirma Roca. « Quan parlem de negocis, no hi ha fronteres », afegeix. I això és precisament el que busca promoure el ‘Meet Time’, que enguany celebra la primera edició però que ja té la mirada posada en les properes.

La jornada ha començat cap a les deu del matí amb una presentació per part de l’antic capità de rugby Guilhem Guirado, ara convertit en emprenedor. Després ha estat el torn de les taules rodones. La primera ‘Formar l’excel·lència transfronterera’ ha reunit la fundadora de l’institut de llengües ALFNED, Florence Delseny-Sobra; el vicepresident de la Universitat de Perpinyà, Mathieu Martel, la professora de la UdG i experta en relacions internacionals, Mònica Plana i Pierre Roca, fundador de l’Idem Creative Arts School. Tots ells han abordat els reptes de la formació de talent en un context transfronterer.

La segona conferència ha versat entorn d’estimular el « creixement transfronterer » amb el director a França d’ACCIÓ, Christophe Arnoul; el secretari general de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, Xavier Bernand-Sans; la directora general de Cap Sud 66, Hélène Billes-Bobo i la directora del Festival Pablo Casals, Sandra Mascré. Una taula rodona on s’ha explorat les « estratègies » per « intensificar » la cooperació econòmica entre les regions a banda i banda del Pirineus, amb les indústries creatives i digitals com a eix central.

Roca insisteix que es tracta de la primera edició i que, més enllà d’establir contactes, la voluntat també és « reflexionar » a l’entorn d’aquestes relacions. « Perquè la gent prengui consciència que els Pirineus ja es poden passar fàcilment i veure si es poden agrupar empreses per fer potser partenariats i treballar », afirma.

De cares a l’any que ve, plantegen traslladar-ho en algun punt de comarques gironines i que « poc a poc, la bola es faci més gran i, poc a poc, també hi hagi iniciatives particulars amb empreses ».

L’esdeveniment compta amb el suport de les principals institucions regionals, com ara el Departament dels Pirineus Orientals, la Generalitat, la Regió Occitània, Perpinyà Mediterrània Metròpoli, el Soler, així com de Bpifrance a través del seu moviment « La French Touch ». També hi col·laboren partners privats com ETL French Desk Barcelona i CLV Assurances.