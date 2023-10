Catalunya es converteix en la “principal via de pas de l’haixix cap a Europa”

En els darrers cinc anys els Mossos d’Esquadra han detectat un augment del tràfic d’haixix a Catalunya, convertint-la en la primera opció dels narcotraficants per distribuir aquesta droga al mercat europeu.

Des del 2018 han comissat 40 tones d’haixix que entra a través de desembarcaments a la franja litoral i per carretera a través de l’AP7. Al 2022 es van desarticular 10 xarxes criminals i durant el 2023 s’han detingut més de 900 persones. “La pressió judicial i policial al sud de l’Estat ha fet que les organitzacions criminals es decantin per Catalunya a l’hora d’introduir a Espanya l’haixix procedent del Marroc”, ha explicat l’inspector Antoni Salleras, cap de l’Àrea Central de Crim Organitzat de la Divisió d’Investigació Criminal.

El territori català com a base logística i via de pas cap a Europa

A diferència del que passa amb la marihuana, de la qual Catalunya n’és productora, les organitzacions criminals que trafiquen amb haixix fan servir el territori català com a base logística i via de pas cap a Europa. Els Mossos d’Esquadra han detectat un augment del transport d’aquesta tipologia de droga. Un increment que es tradueix, “no tant en l’arribada de noves organitzacions, sinó en l’evolució i reforç de les que porten anys operant a la zona”.

Des del cos de Mossos d’Esquadra han detectat que aquestes xarxes criminals han fet un pas més i cada cop estan més preparades. “Les organitzacions estan començant a habilitar tallers per a la construcció i reparació de narcollanxes i, fins i tot, posen nom i logo als fardells d’haixix per crear la seva pròpia marca degut a la l’elevada competencia que hi ha al mercat”, ho explica l’inspector i cap de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord, Josep Antoni Lopez Garzón.

Foto © Mossos d’Esquadra via ACN

Els investigadors són coneixedors de la manera de treballar dels narcotraficants i saben que la majoria de vegades “no operen sols”. Existeixen grups locals que presten serveis a xarxes criminals estatals i internacionals oferint-los puntualment serveis logístics emparats en empreses amb aparença de legalitat, tot i que, hores d’ara “no han detectat que el tràfic d’haixix hagi penetrat en sectors legals de la societat, tal i com està passant en el fenomen de la marihuana”.

Una altra de les observacions que fan els Mossos és que en el darrer any la violència en aquestes xarxes criminals s’ha doblat. Malgrat tot, “la violència que es pot desprendre en relació al fenòmen de l’haixix no és comparable a la vinculada amb l’àmbit de marihuana”, explica Salleras. Afegeix que “l’ús de la violència en el marc de l’haixix està circumscrita a entorns delinqüencials, sense que a hores d’ara, hagi tingut afectació directa a la ciutadania”.

El ‘Cas Pekín’ a Mataró

Les operacions i investigacions dutes a terme per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) des del gener fins el setembre d’aquest 2023 s’han incrementat respecte l’any anterior de manera notable. La tendència a l’alça de comisos relacionats amb l’haixix durant els darrers anys comporta que la lluita contra el crim organitzat especialitzat en el tràfic de marihuana i haixix sigui “una de les principals prioritats del cos de Mossos d’Esquadra”. Per aquest motiu estan “treballant per desmantellar les cúpules de les organitzacions, intervenir embarcacions utilitzades per transportar la droga des del Marroc o iniciar investigacions per blanqueig de capitals”.

La darrera de les operacions contra el tràfic d’haixix ha estat el ‘cas Pekín’, que ha comportat el desmantellament d’una important organització criminal que introduïa aquesta droga pel port de Mataró a través d’embarcacions d’alta velocitat procedents del Marroc. De l’operació van resultar detingudes 26 persones i es van comissar 154 fardells amb 5.500kg de haixix el passat mes de setembre.

El transport d’haixix per carretera

Les organitzacions criminals també utilitzen la xarxa viària catalana com a via de pas per fer arribar la droga des del sud de l’Estat fins a la resta d’Europa. En aquest sentit, durant el 2023 els Mossos d’Esquadra, han realitzat diversos comisos a diferents carreteres catalanes, i sobretot a l’AP-7 per ser una de les més importants.

Els Mossos d’Esquadra han implementat una mesura inèdita a tot l’Estat consistent en “l’ús d’escàners en controls de trànsit per a detectar drogues entre la càrrega de camions que circulen per l’autopista”. Aquests controls es fan amb l’Agència Tributaria i es realitzen amb un escàner mòbil per a inspeccionar les càrregues dels camions a les autopistes.

Els mètodes de transport d’haixix detectats durant aquest 2023 per la policia consisteixen en utilitzar vehicles de gran potència i amb elevada capacitat de càrrega que fan el trajecte de sud a nord a velocitats properes als 200 km/h. Per eludir els controls policials, van precedits d’un cotxe, anomenat llançadora, amb la funció de detectar la presència policial i donar avís al vehicle carregat amb la substància estupefaent.