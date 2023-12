Els cultivadors d’arbres de Nadal estan preocupats per l’impacte de la sequera

Els cultivadors d’avets de Nadal del Montseny-Guilleries estan preocupats per l’impacte de la sequera en els exemplars joves. « La sequera ens ha trencat la roda de cultiu perquè els arbres d’un i dos anys han mort », explica el president dels Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya, Albert Gallifa, que detalla que això « ressentirà la comercialització d’aquí a cinc anys » que és el període en què aquests arbres tarden a créixer prou per posar-los al mercat. Foto © Ariadna Reche / ACN.

Pel que fa a les vendes, el sector afirma que « es mantenen després d’anys de creixement », igual que el preu per exemplar que « fa temps que està estancat ». A més, aquesta zona produeix actualment « el 90% dels arbres de Nadal de l’Estat » i n’exporta la meitat a l’estranger.

Als vivers Can Jover Cultius ubicats a Sant Hilari Sacalm (Selva) la feina aquests dies previs a la festivitat de Nadal és constant. Els treballadors s’afanyen a enllestir les comandes pendents: emboliquen els avets amb malles, els marquen amb colors diferents segons la mida i els carreguen d’un a un als camions, que els repartiran pels diferents punts de venda. El seu destí són centres de jardineria i vivers més petits; però també cadenes de decoració, botigues o parades de mercats.

El 90% de la producció a l’Estat

A cavall de la Selva i Osona, dins el triangle que formen Sant Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau s’hi concentren el 95% dels productors de l’associació Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC). Són sobretot grans vivers, tot i que dins la trentena de firmes que formen part de la CANAC també hi ha petits autònoms. El president del CANAC i gerent de Can Jover Cultius, Albert Gallifa, explica que en aquesta zona es cultiven « pràcticament el 90% dels arbres de Nadal de l’Estat ».

A més, « és el punt més al sud d’Europa on es cultiven els avets », diu, i afegeix: « Estem a mil metres d’altura sobre el nivell del mar i això ens permet cultivar aquesta espècie típicament atlàntica en un clima mediterrani amb moltes més hores de sol ». Això, segons assegura Gallifa, « proporciona un verd als avets que és envejable i que fa que molts països del nord d’Europa busquin aquests arbres ».

En aquesta línia, la meitat de la producció a la zona de Montseny-Guilleries s’exporta a l’estranger i l’altra meitat es queda a l’Estat. « Fa uns quants anys que estem així, tot i que enguany l’exportació al nord d’Europa ha caigut per la inflació que tenen », explica el president del CANAC, que diu que això ha passat sobretot a països com Alemanya on « el primer que cau són els productes que no cobreixen les necessitats bàsiques, com l’arbre de Nadal ». Aquest panorama contrasta amb d’altres com el francès, on « està creixent la venda » o el mercat estatal, on « s’estabilitza ».

Les vendes s’estanquen i són barats

En termes absoluts, tot i que la tendència de les últimes campanyes era a l’alça, les vendes del sector enguany es mantenen. L’any passat van incrementar un 12% i l’anterior ho havien fet un 20%. « Amb l’entrada de l’avet de plàstic al mercat l’any 2008 ens van baixar molt les vendes, però ara portem anys de recuperació perquè la gent ha entès que el natural és molt més sostenible; al final no deixa de ser fusta que surt i torna a la natura, els cultivem per això ». A més, Gallifa diu que « cada any es planten milers d’avets per destinar-se a arbres de Nadal » i que « per cadascun que s’arrenca, se’n planten deu més ».

Pel que fa al preu, el gerent de Can Jover Cultius considera que està « molt devaluat de fa anys ». I ho compara amb el món vinícola: « Penseu que és una planta d’entre cinc i set anys de cultiu; si vas a buscar un vi d’aquests anys de bota, pagaràs bastants diners ».

De cara al futur, el sector preveu « un augment dels preus » derivat de la falta d’exemplars, que asseguren que « convé ». « D’aquí a cinc anys suposem que hi haurà menys arbres per vendre perquè patirem les conseqüències de la sequera », explica Gallifa, que diu que la falta de pluges ha mort molts exemplars joves, que no ho han resistit, i això « ha trencat la roda de cultiu ». « Segurament no podrem fer front a la demanda i això farà que s’apugin els preus ».

Enguany, el CANAC ha participat en la creació de l’arbre de Nadal que s’ha instal·lat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. A simple vista és un avet gegant d’uns quinze metres d’alçada, que s’ha format a partir de 120 avets d’entre 2 i 4,5 metres d’alçada.