La CE obre una investigació a X per promoure la desinformació

El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha obert una investigació a X i li ha requerit que informi sobre com la xarxa social gestiona els casos de desinformació sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Foto © Unió Europea via ACN

La CE constata la publicació de continguts violents relacionats amb el terrorisme i amb els discursos d’odi i vol saber de primera mà quines mesures ha pres per a la mitigació dels riscos relacionats amb la « disseminació de contingut il·legal, desinformació, violència de gènere i els efectes negatius en l’exercici dels drets fonamentals, drets dels infants, seguretat pública i benestar mental », apunta la CE. Breton també s’ha adreçat a Tik Tok per la difusió de « contingut il·legal » i ha demanat protegir els menors.

En aplicació de la llei de serveis digitals coneguda com Digital Services Act (DSA), l’executiu europeu recorda als directius de la xarxa social que té la potestat de requerir més informació per « verificar » que la plataforma està implementant la llei de forma correcta i l’adverteix de possibles sancions si no respon als requeriments del comissari o si facilita informació « incorrecta, incompleta o enganyosa ».

La Comissió Europea dona a X un termini que expira el 18 d’octubre.

La CE recorda que DSA és la « pedra angular » de l’estratègia de l’executiu comunitari per lluitar contra les plataformes que difonen desinformació, contingut il·legal i discursos d’odi, entre d’altres. A banda, recorda que inclou garanties com el dret d’expressió.

De fet, Breton ja va advertir fa dos dies al propietari d’X, Elon Musk, que tenia indicis que la xarxa social estava difonent « contingut il·legal i desinformació » i l’emplaçava a prendre mesures de forma urgent i a donar una resposta en 24 hores.

Advertència a Tik Tok

Paral·lelament, Breton ha adreçat una carta al propietari de Tik Tok, Shou Zi Chew, en la mateixa línia i acusava aquesta xarxa de promoure contingut il·legal i contribuir a la desinformació. A més, subratlla que és una plataforma « àmpliament utilitzada per infants i adolescents » i li recorda que té l’obligació de « protegir-los del contingut violent ».

El comissari també insta la xarxa a retirar aquest contingut i a informar de quines mesures estava prenent per mitigar aquesta pràctica, tenint en compte que Tik Tok acaba sent una font d’informació per a menors d’edat.