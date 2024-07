El 15è Cerdanya Film Festival projectarà fins a 160 pel·lícules

El Cerdanya Film Festival (CFF), que se celebrarà de l’1 a l’11 d’agost, arriba enguany a la seva 15a edició consolidat com a referent de la indústria cinematogràfica de la regió Espanya, Catalunya, Andorra i França, i amb un programa ambiciós de fins a 160 curtmetratges i llargmetratges, seleccionats entre les més de 2.500 pel·lícules rebudes a concurs.

Els films es projectaran en un Casino Ceretà de Puigcerdà totalment renovat a nivell tècnic i, en paral·lel, s’oferiran propostes noves, com una mostra d’art visual de carrer i un ‘lounge’ dinamitzat pel celler Can Virgili. A més, la Industry Zone tornarà a esdevenir un punt de referència per al sector audiovisual amb conferències, sessions i programes de suport a projectes.

Estrenes nacionals i internacionals de curtmetratges, llargmetratges i documentals

Els films que donaran el tret de sortida a l’edició d’enguany seran la pel·lícula ‘Canigó 1883’, dirigida per Albert Naudín i rodada parcialment a la comarca, i el curtmetratge inèdit ‘El llegat de l’egiptòleg’, dirigit per Josep Padró i en homenatge al seu pare, eminent egiptòleg d’arrels cerdanes. L’acte tindrà lloc el dia 1 d’agost a les 12 h del migdia al Casino Ceretà de la capital de la Cerdanya. Al vespre, es projectarà ‘Caída libre’, produïda pel reconegut Juan Antonio Bayona, i que comptarà amb l’assistència de la seva directora, Laura Jou en un col·loqui dinamitzat pel productor Jordi Rediu i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.

En total, durant els onze dies de festival el CFF projectarà estrenes nacionals i internacionals de curtmetratges, llargmetratges i documentals, així com també propostes de llargmetratges presents a diferents festivals de referència com Cannes, Berlinale, Toronto, Sant Sebastià, Sundance o Màlaga. Això, a més d’obres de difícil accés al mercat espanyol en estrena nacional o primícia internacional. Els curtmetratges de ficció, animació i documental guanyadors es classificaran directament per a la preselecció dels Premis Goya de l’Acadèmia de Cinema perquè el Cerdanya Film Festival ha tornat a ser designat certamen col·laborador amb els Premis Goya.

Women Work in Progress i la Industry Zone

La Industry Zone sumarà conferències de la mà de professionals del sector, sessions de pitch i els nous mercats de curtmetratges o el programa de primer test d’obres audiovisuals per a dones menors de 30 anys, a part d’una nova edició del congrés transfronterer i el laboratori de formació i desenvolupament de projectes audiovisuals, entre d’altres.

En el cas de Women Work in Progress (WWIP), es tracta d’un programa destinat a projectes audiovisuals en fase de postproducció promoguts per dones menors de 30 anys que cerquen assessoria i valoració del projecte per part de professionals destacats de la indústria audiovisual. El programa s’estructura en un espai d’exhibició restringit i a porta tancada dels films en postproducció, en el qual les creadores presenten els seus projectes davant del panell de professionals i, a continuació, es treballen amb els experts.

El director del festival, Jordi Forcada, destaca que « volem celebrar amb tots els amants del setè art els 15 anys del festival, afavorint la creació de teixit industrial audiovisual al Pirineu, donant oportunitats a joves talents, invertint en el futur del cinema a la comarca des d’una experiència totalment renovada i equiparable als esdeveniments nacionals de referència, sense perdre la perspectiva del que som: un servei cultural públic i accessible per a tothom ».

Els premis

El certamen premia les seccions oficials que van a concurs i també hi ha 4 programes transversals específics: Pirineus (films rodats de producció o amb participació de professionals pirinencs, normalment amb temàtica de muntanya, medi rural o senderisme), Memòria històrica, Mirada social i Curtmiratges (produïts i dirigits per dones menors de 30 anys).

El festival entrega un premi principal per categoria i també un de secundari per cadascuna. Els premis són econòmics i les dotacions són importants, cosa que posiciona el festival entre els millors de Catalunya i l’estat espanyol. En concret, es lliuren 11.000 euros en premis a les principals categories i 28.000 euros entre tota la selecció oficial a concurs.