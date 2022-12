Conseil Municipal l Les élus de Perpignan unanimes sur « la tradition du Pessebre » catalan

Non, répondrons les défenseurs de la crèche à la mairie. Louis Aliot déclarait en présentant sa motion de sauvegarde : « Nous sommes attristés par le comportement d’un certain nombre d’associations qui nous ont assigné devant le tribunal administratif de Montpellier pour nous faire démonter le Pessebre que nous avons à l’hôtel de ville (…) Aujourd’hui les Pessebres sont passés dans le patrimoine culturel de notre ville ».

Selon la mairie d’Amélie-les-bains qui, jusqu’au 8 janvier, donne à voir une exposition de Pessebres catalans à l’Office du tourisme et non à la mairie, « le Pessebre est l’élément le plus caractéristique des Noëls catalans. Si la toute première crèche de l’histoire apparaît au XIIIe siècle, le phénomène ne tarde pas à embraser l’Italie, l’Espagne et le sud de la France mais c’est en Provence et surtout en Catalogne qu’il va trouver une déclinaison vraiment populaire ».