Creen una plataforma transfronterera per promocionar la cooperació entre artesans de la Catalunya Nord i la del Sud

Administracions i institucions de la Catalunya del Nord i la del Sud han creat una plataforma transfronterera que fomenti la cooperació entre artesans. Fotos © Aleix Freixas.

El vicepresident del Departament dels Pirineus Orientals, Nicolas Garcia, ha destacat que « malgrat que hi ha barreres administratives, hi ha temes com la cultura que genera una sola Catalunya ». La idea d’aquesta plataforma és precisament « construir aquesta Catalunya unificada » entre les dues regions catalanes. El projecte vol treballar la competitivitat dels petits empresaris, compartir estratègies per una millor gestió de l’aigua i potenciar la internacionalització dels productes artesans.

El projecte Cooperació Artesanal Transfronterera (CAT) ha arrencat aquest divendres de forma oficial a Girona

Es tracta d’una plataforma que servirà de connexió entre els empresaris de diferents sectors d’artesania (sigui flequers, ceramistes o lutiers) puguin compartir maneres de treballar i guanyin en competitivitat, sostenibilitat i internacionalització.

Per fer-ho, CAT crearà una marca pròpia per a petits productors de la Catalunya del Nord i la del Sud que compleixin uns determinats requisits en el procés de producció. L’objectiu és que els clients reconeguin la marca i ho associïn amb un mínim de qualitat.

Per altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Mestissatges i de la Indústria de la Catalunya del Nord, Robert Bassols, ha afegit que al llarg del projecte es produirà un intercanvi entre empresaris. D’aquesta manera, una expedició d’artesans de Girona aprendran la manera de funcionar dels seus homòlegs nord-catalans i viceversa.

La idea és que a partir d’aquí puguin crear un camí compartit que els guanyi competitivitat. « La idea és fer país », ressaltava Bassols, en àmbits com l’empresarial que suposa un nexe d’unió entre les dues regions.

De fet, el vicepresident del Departament dels Pirineus Orientals i batlle d’Elna, Nicolas Garcia, ha assegurat que són conscients de « les barreres administratives » entre les dues bandes dels Pirineus « però temes com la cultura, llengua, història i ‘savoir faire’ generen una sola Catalunya ».

Per estrenar aquest projecte, aquest cap de setmana s’estrena una fira d’artesans a la primera planta de Fira de Girona

Garcia ha recordat que la idea replica un projecte que ja va fer Elna amb Castelló d’Empúries (Alt Empordà) i el Vallès Oriental on s’organitzaven conjuntament fires d’artesans. « Encara avui en dia es mantenen alguns vincles ».

El projecte compta amb un fons europeu que suposa el 65% del pressupost total i també hi participa la Regió d’Occitània, la Regió dels Pirineus Orientals, la Cambra de Comerç de Mestissatge i de la Indústria de la Catalunya Nord, la Cambra de Comerç de Girona i la Generalitat de Catalunya.