Le Théâtre des Possibles, lieu de créations et d’émergences à Perpignan

Article mis à jour le 16 janvier 2023 à 07:45

La Compagnie Troupuscule née en 2005 à Perpignan, avec le papa, Bernard Lézin, au titre d’administrateur. « La compagnie a créé un réel maillage territorial depuis, et grâce, notamment, à ses créations en milieu scolaire et dans les quartiers prioritaires de la ville au fil de ces nombreuses années.«

Mais non sans peine, d’après la directrice, qui se souvient un état non opérationnel du lieu. «On a fait des travaux pour que ce soit acceptable et on a pris le temps pendant les confinements de tout rénover. Il y avait beaucoup de choses à revoir !»

Mais la compagnie est face à un challenge : elle a un grand besoin de local de stockage. Elle contacte la mairie en ayant une adresse municipale en vue : le Théâtre de la Rencontre. «Le Théâtre nous connaissait déjà depuis longtemps. On y a joué nos premiers spectacles.» La mairie accède à la demande en décembre 2019. Mais entre-temps, le Théâtre de la Rencontre est de moins en moins actif. «Notre demande concernait un lieu de stockage. On s’est finalement retrouvé en possession d’un théâtre entier. On a eu plus que demandé.»

Nous n’avons pas les mêmes budgets qu’une scène nationale, mais pour nous, l’idée reste le maillage territorial : nous voulons créer des partenariats avec les maisons de quartier, les pôles culturels et les établissements scolaires.» Surtout, ce nouveau théâtre porte un oeil attentif à l’émergence et la création régionale ; au bénéfice des pratiques artistiques et de la diffusion d’oeuvres d’Occitanie.

Marion Lézin de développer : «L’idée était d’avoir une identité singulière de Théâtre.» Pour cela, rien de plus efficace que de changer de nom. Et c’est la deuxième soeur, Mélanie, qui trouve la bonne pioche : ce sera donc celui des Possibles. «Nous voulons que ce lieu soit aussi une terre d’accueil, un lieu de rencontres et de mixité sociale. Nous sommes un théâtre de proximité et de quartier. Nous avons un plateau à taille humaine.

Car en plus de continuer à travailler avec les scolaires et le Conservatoire de Perpignan, et de programmer diverses représentations au fil de l’année, le Théâtre accueille de nombreuses résidences de création . «Les artistes invités tiennent de mes choix en tant que directrice artistique, rappelle Mariana Lézin. C’est notre deuxième saison. On grandit. L’intérêt est que les artistes de passage, et le public, se sentent comme à la maison.

Le Théâtre des Possibles accueille en ce moment une compagnie venue d’Avignon, nommée Deraïdenz. Sa spécialité ? Le travail avec des marionnettes. «Ils sont là une semaine et à nos frais. On ouvre notre lieu et on met à disposition nos matériels. Pour les frais, nous sommes constamment à la recherche de subventions. On s’arrange, en fonction des besoins et des désirs. Tout ça est au bénéfice de la création originale. Cette compagnie d’Avignon sera programmée la saison prochaine chez nous.»