En images l Championnat de France de Skateboard street à Perpignan

Article mis à jour le 29 mai 2023 à 15:12

Les 26, 27 et 28 mai se tenait à Perpignan le championnat de France de skateboard street. Retour en photos, sur un week-end aussi festif que compétitif, autour de la planche (à roulettes). Une réussite pour l’association Brave’Arts, qui n’a plus rien à prouver dans le paysage national des événements skate.

Et de quatre ! L’asso perpignanaise Brave’Arts a accueilli sa quatrième finale des championnats de France de skateboard street, au skatepark du Moulin à Vent. Quatre catégories sur trois jours de compétition, l’événement a regroupé les meilleurs skateuses et skateurs de chaque régions – et les meilleurs ambianceurs – pour un objectif qui fait rêver : une qualification dans la Team France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Crédit photo Idhir Baha.

Il fait bon et le soleil est de la partie. En se dirigeant vers le skatepark du Parc des sports de Perpignan, les bonnes odeurs des foodtrucks mettent le sourire – et l’appel de la buvette se fait de plus en plus fort. Il faut dire que les prix sont raisonnables pour des produits locaux et artisanaux : trois euros la bière de la microbrasserie de Rivesaltes L’art de la Joie.

Il est 14 heures. La finale filles des plus de 16 ans démarre et les skateurs sont divisés deux catégories, plus ou moins de 16 ans. En attendant, jeunes et plus vieux s’ambiancent aux mix du DJ, et aux blagues du speaker qui martèle : «La compétition, en skate, ce n’est pas contre les autres. C’est contre soi-même.»

La bonne humeur rythme l’après-midi. Concentration à fond, les jeunes femmes sur le park s’échauffent, et leurs sauts dépassent les deux mètres. La victoire à portée de main. Après avoir chacune franchi les sélections régionales, les jeunes femmes pourraient se qualifier et porter les couleurs de la France aux JO 2024 à Paris.

«La France a ses chances, s’exclame Pierre Schwamberger, président de l’association Brave’Arts. Surtout que le champion du monde est actuellement français avec Aurélien Giraud».

Après 2017, 2018 et 2019, Brave’Arts Skate et Perpignan ont de nouveau été choisies en 2023 pour accueillir 150 compétiteurs voulant accéder aux titres de champions de France en discipline Street. «On a explosé le record de skateurs en compétition, qui était jusque là au nombre de 110», se réjouit le président. «On a eu une affluence de 5000 personnes environ sur les trois jours – dont 500 staffs.»

Lucie Schoonheere et Max Berguin

«Oh ! Ha !» : Côté park, la bataille fait rage. Le jury note tout – de la figure à la retombée. Les passages individuels et chronométrés s’enchaînent, mais deux skateuses semblent se démarquer davantage avec leur précision et maîtrise. Parmi elles ? La bordelaise Lucie Schoonheere. Une skateuse surclassée de treize ans. Devant ses ainées, la jeune génie prend le lead et est consacrée championne de France street 2023. Côté garçons, c’est le landais Max Berguin qui remporte la compétition, et devient numéro un français de skateboard street.