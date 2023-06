Même lieu, même photo : à Opoul un an après le violent incendie du 28 juin 2022

Il y a un an, le 28 juin 2022, un violent incendie menaçait le village d’Opoul et des campings voisins. Un énorme panache de fumée était visible de toutes les Pyrénées-Orientales dès la fin de matinée.

Ce premier feu de la saison 2022 a finalement été maîtrisé le lendemain, après avoir parcouru 1100 hectares de végétation et avoir sauté l’A9 au niveau de Salses-le-Château. Quatre cents pompiers furent mobilisés – dont du personnel de l’Hérault et de l’Aude – appuyés de deux avions Dash et de sept Canadair.

La rédaction de Made in Perpignan vous propose de revenir un an après, jour pour jour, sur le lieu du drame – et vous propose un portfolio photos et des comparatifs entre 2022 et 2023.

Dans les alentours d’Opoul, si la vie et la nature ont repris leur cours avec quelques taches vertes – les cicatrices du traumatisme de l’an dernier sont encore bien visibles. Le village est encore entouré de marques du feu et de la lutte des pompiers : vignes noires sur sol de roches blanches, carcasses d’arbres qui résistent au vent, feuillu marron et dégarni, routes à la couleur orange du produit retardant largué par les Dash, etc.