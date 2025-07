Déchets collectés dans les Pyrénées-Orientales, le Sydetom 66 dresse le bilan

En ce mois de juillet, le Sydetom 66 a publié son rapport d’activité pour l’année 2024. L’organisme valorise et traite les déchets des 500 000 habitants des Pyrénées-Orientales.

Une hausse des déchets collectés par le Sydetom 66

En 2024, 398 751 tonnes de déchets ont été collectées par le Sydetom 66, contre 329 044 tonnes en 2023. Une hausse significative qui s’explique notamment par la nouvelle prise de compétence de l’organisme. En effet, depuis le 1er janvier 2024, le traitement de l’ensemble des flux collectés, sur les 35 déchèteries et les deux éco-sites du territoire, a été confié au syndicat. Le Sydetom 66 traite aujourd’hui le bois, les cartons, les ferrailles, les gravats, le plâtre, les pneumatiques et les souches.

À noter que celui-ci avait déjà en charge les déchets végétaux, le tout-venant de déchèteries, l’amiante, l’ameublement, les déchets dangereux des ménages, les textiles ou encore les déchets d’équipements électriques et électroniques. Les déchets « tout-venant », représentent la part la plus importante des flux de déchèteries, soit 37 054 tonnes de déchets en 2024. Il s’agit de produits peu valorisés et très difficiles à trier. Dans les Pyrénées-Orientales, 84% des bennes « tout-venant » des déchèteries sont enfouies à Espira-de-l’Agly, au centre d’enfouissement.

Plus de 90% des déchets sont valorisés dans les Pyrénées-Orientales

L’année dernière, le Sydetom 66 a assuré la valorisation matière de 111 302 tonnes de déchets, dont 30 228 tonnes collectées dans les poubelles jaunes. Ces emballages représentent plus de 60 kg par an et par habitant. Après un tri, les matériaux (plastique, carton, papier, acier ou aluminium) sont séparés de manière mécanique et optique mais aussi manuellement. À la sortie, les emballages sont compressés en « balles » qui sont ensuite vendues à des usines de recyclage où elles seront transformées en nouveaux objets, emballages ou papiers.

En 2024, 84 098 tonnes de déchets organiques ont été traités et valorisés. Les boues et les déchets végétaux sont transformés en broyat pour pailler les sols, ou en compost pour enrichir la terre. Les végétaux correctement broyés permettent aussi de pratiquer l’éco-pâturage. Les stations d’épuration des Pyrénées-Orientales ont produit 36 649 tonnes de boue, chiffre quasiment identique à celui de 2023. Une grande partie de ces boues collectées retourne au sol sous forme d’épandage agricole ou mêlées au compost végétal.

Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités et organisations ont l’obligation de mettre en place des solutions pour ne plus jeter les restes alimentaires. La filière du compostage de proximité est en pleine expansion, assure le Réseau Compost Citoyen Occitanie, qui multiplie les Sites Vitrines. Après la labellisation d’un 1er site, le 7 novembre 2023 à Mosset, la région Occitanie est maintenant celle qui en compte le plus, avec 40 sites qui mettent en avant les bonnes pratiques de compostage.

Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs intercommunalités assurent la collecte séparée de tout ou partie des biodéchets produits sur leur territoire. « Afin d’être en capacité d’en assurer le traitement à un prix compétitif, tout en favorisant le retour au sol, le Sydetom 66 a aménagé une plateforme de déchets végétaux située à Argelès-sur-Mer. Désormais, ce sont les équipes du syndicat qui assurent la réception et la mise en compostage des biodéchets apportés par les collectivités », souligne l’organisme. Sur ce site, 100 à 120 tonnes de biodéchets sont réceptionnés chaque année.

Quels projets en 2024 pour le Sydetom 66 ?

En 2024, une nouvelle plateforme a vu le jour à Arles-sur-Tech. Cette aire, d’une capacité de 2 000 tonnes, permettra au syndicat d’assurer la réception et le traitement des déchets végétaux du Haut-Vallespir. Selon Bruno Valiente, président du Sydetom 66, « d’importants travaux de maintenance et de réfection ont été réalisés sur l’ensemble des sites l’année dernière. Au total, 14 millions d’euros d’investissements ont été programmés d’ici 2027. »

Enfin, le Sydetom 66 a engagé une procédure d’attribution sur la future délégation de service public de son usine et centre de tri Arc Iris, à Calce. Le titulaire du futur contrat sera désigné d’ici la fin de l’année 2025. Pour rappel, 174 200 tonnes de déchets ont été incinérées dans l’Usine de Valorisation Énergétique, en 2024.

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) produit 250 millions de tonnes de déchets en France, représentant près de 70% de la production totale de déchets du pays. Selon l’Unicem*, les Pyrénées-Orientales figurent au premier rang des départements d’Occitanie en ce qui concerne les décharges sauvages de matériaux. Un phénomène massif et en croissance perpétuelle dans le département.

La responsabilité élargie du producteur (REP) vise à améliorer la collecte et le recyclage des Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). Cette année, un contrat REP Bâtiment a pu être signé, permettant aux intercommunalités et au Sydetom 66 de réaliser des économies sur les coûts de transport et de traitement pour les flux de déchets PMCB. À noter que le déploiement de la REP sur l’ensemble du département contribue à diminuer de façon significative (en moyenne 16%) les déchets de type tout-venant des déchèteries, rapporte le syndicat.

Chiffres clés en 2024



• Ordures ménagères résiduelles : 157 515 t.

• Emballages en verre : 18 609 t.

• Déchets végétaux et biodéchets : 47 338 t.

• Flux de décheteries : 108 412 t.

• Emballages ménagers recyclables : 30 227 t.

• Boues de step : 36 649 t.



Total : 398 751 tonnes de déchets traités et valorisés par le Sydetom 66.

* Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction

