En Occitanie, et notamment dans les Pyrénées-Orientales, les comportements en matière de gestion des déchets évoluent. Dans une étude publiée en juin 2025, l’Insee dresse le bilan des pratiques de tri sur la décennie écoulée. Malgré des volumes de déchets toujours importants, les efforts de valorisation progressent, traduisant une prise de conscience collective.

La collecte des déchets recule dans les Pyrénées-Orientales

En 2021, chaque habitant d’Occitanie a généré en moyenne 567 kg de déchets ménagers, un volume en hausse de 4 % par rapport à 2011. Toutefois, la part des ordures ménagères résiduelles diminue dans l’ensemble de la région, au profit de matériaux mieux triés et valorisables.

Dans les Pyrénées-Orientales, les chiffres varient fortement selon les intercommunalités. À Perpignan Méditerranée Métropole, la quantité s’élève à 640 kg/habitant. Elle grimpe à 740 kg dans la communauté de communes Sud-Roussillon (Albères, Côte Vermeille, Illibéris), un territoire à forte attractivité touristique, et atteint 550 kg pour l’intercommunalité des Aspres.

Selon l’Insee : « Les quantités de déchets ménagers et assimilés collectés par habitant sont généralement plus importantes dans les zones littorales et touristiques. En effet, le ratio quantité collectée par habitant ne tient compte que de la population résidente et non de la population touristique. Ainsi, la quantité collectée par habitant est très élevée dans certaines intercommunalités touristiques des Pyrénées ou du pourtour méditerranéen. »

En Occitanie, le tri s’améliore, mais reste perfectible

Entre 2011 et 2021, les ordures ménagères résiduelles ont diminué de 12 % dans la région. Dans le même temps, les volumes de déchets recyclables (+16 %), de biodéchets (+25 %) et d’encombrants (+33 %) sont en nette hausse. Ces résultats s’expliquent en partie par la densité du maillage de déchetteries en Occitanie, neuf pour 100 000 habitants.

Autre indicateur positif : la valorisation des déchets atteint désormais 50 % en Occitanie. Si ce chiffre reste en deçà des 55 % visés par la loi de 2015, il dépasse la moyenne nationale. Les marges de progression sont toutefois réelles, en particulier sur les déchets non triés correctement ou mal orientés dans les centres de traitement.

Malgré les résultats encourageants, un frein demeure : la tarification incitative, qui ajuste le coût du service en fonction de la quantité de déchets produits, reste marginale. En 2021, seuls 4 % des habitants d’Occitanie vivaient dans un territoire où elle était appliquée, contre 10 % à l’échelle nationale. Aucun territoire des Pyrénées-Orientales n’y recourait encore à cette date.

Une dynamique confirmée localement en 2023

Cette tendance régionale est confirmée par les données plus récentes du Sydetom66. En 2023, le volume total de déchets collectés dans le département a chuté de 5,69 %, avec une nette baisse du tout-venant. Plus de 90 % des déchets ont été valorisés, notamment grâce à la collecte de déchets verts dans les 14 déchetteries locales et au réemploi des boues d’épuration en agriculture.