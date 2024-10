Le Sydetom* vient de publier son rapport d’activité pour 2023. L’occasion pour l’organisme qui gère les déchets des 500 000 habitants des Pyrénées-Orientales de faire le point sur la valorisation et le traitement des 330 000 tonnes de déchets collectés en 2023.

Baisse de tous les types de déchets dans Pyrénées-Orientales

Selon le Sydetom, « la baisse constatée peut être en partie imputée à une progression des bons gestes et bonnes pratiques en matière de tri et de recyclage des déchets, et c’est une bonne chose ». Le rapport d’activité du Sydetom montre une baisse de près de 6% de l’ensemble des déchets collectés en 2023 par rapport à 2022.

En y regardant de plus près, la baisse la plus significative est sur le volet des déchets qualifiés de « tout-venant ». Cette chute de 10% de ces produits, jusque-là peu valorisés car difficiles à trier, est une bonne nouvelle. En effet, dans les Pyrénées-Orientales, 84% des bennes « tout-venant » des déchèteries sont enfouis à Espira-de-l’Agly. Mais en 2023, ces déchets non valorisables sont passés de 42 000 tonnes à un peu plus de 38 000. Pour Annie Foroni, chargée de communication de l’organisme, « nous avançons dans la bonne direction, même s’il y a encore beaucoup à faire. »

Petit bémol sur la baisse des déchets. « En matière de gestion des déchets, les chiffres sont toujours corrélés à la situation économique, notamment à la consommation des ménages, et la fréquentation touristique », rappelle Annie Foroni. Ces deux facteurs étant orientés à la baisse en 2023, l’infléchissement dans la collecte des déchets est aussi en partie lié à la conjoncture économique locale.

Moins d’ordures ménagères en 2023. L’année précédente, 48% des déchets collectés étaient des ordures ménagères. Sous l’action notamment des centaines de milliers de composteurs distribués à la population, ces résidus de cuisine, entre autres, ont baissé de 5,81%. Les emballages ménagers recyclables ont également suivi une tendance à la baisse avec 29 934 tonnes contre 31 998 en 2022. Globalement, en 2023, le Sydetom a collecté 329 044 tonnes de déchets, contre 348 913 tonnes en 2022, soit une baisse 5,69 % de déchets collectés.

Plus de 90% des déchets sont valorisés dans les Pyrénées-Orientales

Si les boues et les déchets végétaux redeviennent de la matière organique. Les 14 déchèteries que comptent les Pyrénées-Orientales ont collecté près de 50 000 tonnes de déchets verts. Des matières qui sont ensuite transformées pour en faire du broyat et pailler les sols, ou en compost pour enrichir la terre. Les végétaux correctement broyés permettent aussi de pratiquer l’éco-pâturage.

Ainsi durant l’été dernier le Sydetom66 a mis des chevaux en pâturage sur la plateforme de compostage d’Argelès-sur-Mer. En 2023, les stations d’épuration des Pyrénées-Orientales ont produit 35 805 tonnes de boue, chiffre quasiment identique à celui de 2022. Une grande partie de ces boues collectées retourne au sol sous forme d’épandage agricole ou mêlées au compost végétal. Depuis l’an passé, le Sydetom teste l’incinération de boues brutes dans son usine de valorisation énergétique de Calce.

Le taux de valorisation global des déchets dépasse les 90%, en légère baisse par rapport à 2022. Nos déchets sont principalement transformés pour devenir de l’énergie après combustion, de la matière organique après broyage ou mécanisation. En 2023, la valorisation matière a représenté 12,21 %, la valorisation organique 25,78 % et la valorisation énergétique 52,51 %​.

Focus sur nos poubelles jaunes

Les 29 943 tonnes collectées dans les poubelles jaunes en 2023 représentent plus de 60 kg par an et par habitant. Aujourd’hui tous les emballages se trient précise le Sydetom. Après un tri, les matériaux (plastique, carton, papier, acier ou aluminium) sont séparés de manière mécanique et optique mais aussi manuellement . « À la sortie, les emballages sont compressés en « balles » qui sont ensuite vendues à des usines de recyclage où elles seront transformées en nouveaux objets, emballages ou papiers, » confie le Sydetom.

Mais attention aux erreurs de tri des poubelles jaunes des Pyrénées-Orientales

En 2023, et selon le rapport d’activité, près d’un tiers des contenus de nos poubelles jaunes ne devrait pas s’y trouver. Selon le Sydetom, « 29% de la poubelle jaune (+ de 9 000 tonnes/an) sont aujourd’hui constitués d’erreurs de tri. Qui non seulement polluent le gisement, mais réduisent aussi à néant les efforts de certains et entraînent des surcoûts de traitement. » Les sacs d’ordures ménagères, les objets, les déchets d’activités de soins ou les emballages emboîtés forment les erreurs de tri les plus courantes précise le Sydetom. L’objectif pour le Sydetom est de sensibiliser toujours plus de citoyens et de réduire drastiquement ces erreurs de tri.

*Sydetom : Syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés