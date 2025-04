Carole Delga lance une « grande tournée » pour défendre son bilan de mi-mandat

Ce 16 avril 2025, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, tenait une conférence de presse. La présidente socialiste a annoncé une tournée des élus de sa majorité sur les 13 départements. L’objectif est d’aller à la rencontre des habitants pour faire le point sur les actions engagées depuis 2021. Et répondre, sur le terrain, aux préoccupations d’une population en quête de proximité politique. Photo © archives MIP

Du 16 avril à la mi-juillet, ce sont plus de 300 rencontres qui auront lieu dans les 13 départements d’Occitanie, dont le 66. Dans les Pyrénées-Orientales, la première rencontre avec les élus de la majorité aura lieu le matin du 29 avril au marché de Prades.

Pour Carole Delga, les élus doivent adopter une position d’explication et d’humilité

Des cages d’escalier aux centres bourgs, de la plaine à la montagne en passant par les métropoles, les conseillers et conseillères de la Région vont sillonner le territoire de l’Occitanie et du Pays catalan. Pour la présidente qui tient à défendre son bilan de mi-mandat, ces rencontres sont aussi l’occasion de « répondre au chaos du monde », précise Christian Assaf, élu socialiste dans l’Hérault. « Ce moment est une réponse à la violence de l’instabilité nationale et aux angoisses de nos concitoyens », insiste le conseiller régional. Carole Delga précise, « l’objectif est de rappeler les principales actions de la Région et de recueillir les attentes de nos concitoyens. »

Un sondage commandé par la Région et réalisé fin 2024 révèle que 95 % des habitants de la région ont une « très bonne satisfaction de vivre en Occitanie ». Si les élus régionaux se disent satisfaits du retour de ce baromètre, ils sont conscients qu’il est nécessaire d’aller sur le terrain pour se confronter aux remarques des citoyens. « Quand on est élu, il faut être capable de répondre à nos concitoyens. Peut-être qu’il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas amener toutes les solutions, mais il faut être à l’écoute et essayer de prendre en compte ces aspects-là », confie Vincent Garel, conseiller régional du Tarn.

De la « rentrée la moins chère de France » au recrutement des médecins, la Région défend son bilan

Pour Carole Delga, cet exercice est primordial, puisqu’il s’agit de « démontrer que la politique peut changer la vie des gens ». L’élue a listé les actions de la Région les plus emblématiques. « La rentrée la moins chère de France, puisque nous sommes la seule région à fournir ordinateur, manuel scolaire, équipement professionnel et gratuité du transport scolaire. » La présidente a aussi rappelé que la Région a déjà recruté une centaine de médecins qui ont, depuis leur arrivée, assuré 300 000 consultations. Carole Delga insiste, « quand il y a une volonté politique, on peut modifier le cours des choses et réellement apporter les services publics de l’éducation, ou de la santé. »

Des enjeux budgétaires sous tension

Mais cette dynamique participative se déploie dans un contexte financier tendu. La Région, comme toutes les collectivités, est confrontée à la baisse des dotations de l’État. La loi de finances 2026 s’annonce « cauchemardesque », selon les mots de la porte-parole du gouvernement rappelés par la présidente de la Région. Cela oblige l’exécutif régional à fixer des priorités budgétaires strictes. Malgré ces restrictions, Benjamin Assie, élu écologiste des Pyrénées-Orientales rappelle que cette démarche collective a aussi pour objectif d’éviter une désespérance de la population.

« Évidemment, il y a la crise financière de l’État et les collectivités sont amenées à contribuer. Mais cela ne veut pas dire que l’action publique ne peut plus rien faire. On a quand même un budget de plus de 3,5 milliards d’euros au bénéfice des habitants. Et nous sommes la première région de France en termes d’investissement. » « Malgré les contraintes, nous voulons continuer à transformer l’Occitanie avec les citoyens », martèle Carole Delga.