Le diocèse de Perpignan-Elne a célébré 155 baptêmes d’adultes en 2025, une tendance à la hausse

Chaque année, lors du week-end de Pâques, les adultes peuvent se faire baptiser. Si l’Église catholique de France a enregistré une hausse des catéchumènes de 60 % en 10 ans, notamment chez les jeunes adultes, la tendance se confirme chez les jeunes Perpignanais et Perpignanaises.

Lors du week-end de Pâques, 10 384 adultes ont été baptisés selon l’enquête de l’Église catholique de France. Un phénomène qui a augmenté de 60 % en 10 ans. À Perpignan, la tendance est similaire. « Cette année, ils étaient 155 », explique Eugénie Durand, chargée de communication et relations presse au diocèse de Perpignan-Elne. La communicante rappelle qu’en 2022, 42 jeunes adultes avaient franchi le pas.

En un an, le nombre de baptêmes chez les adolescents et les jeunes adultes a respectivement augmenté de 33 % et de 45 %. Après une formation religieuse de deux ans, Maëva, 21 ans, est l’une de ces jeunes à s’être fait baptiser durant Pâques 2025.

Maëva, 21 ans, nouvelle baptisée témoigne

« Par rapport à mon éducation, j’ai toujours cru en Dieu », explique Maëva. Née dans une famille de confession musulmane, la jeune femme n’était pas destinée à se tourner vers le catholicisme. À 19 ans, elle commence son catéchuménat, une décision qui sera soutenue par son entourage.

Sa mère n’a vu aucun inconvénient à ce baptême : « Elle est très ouverte d’esprit, elle a toujours été d’accord même si j’étais née dans une autre religion », souligne Maëva. Cette dernière a d’ailleurs pu compter sur la présence de ses amis lors de ce moment si important pour elle. Athées ou musulmans, ils l’ont tous soutenue.

Avec Maëva, ils étaient sept à entrer dans la religion catholique par le baptême ce jour-là. Un quadra et six femmes dans la vingtaine, précise l’évêché. Un chiffre là encore qui confirme la tendance nationale, en effet, adultes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se faire baptiser : 63 % contre 37 %.

La chargée de communication observe également cette jeunesse dans les baptisés. Sans connaître précisément l’âge des personnes, elle affirme : « Quand je regarde les visages, je vois qu’il y a plus de jeunes ». Pour autant, elle insiste sur l’aspect intergénérationnel des baptêmes : « Il y a des gens de 60, 70 ans ».

L’Église catholique serait-elle en voie de modernisation ?

Pour expliquer cet essor chez les jeunes, Eugénie Durand évoque une raison majeure : les réseaux sociaux. De nombreux influenceurs montrent comment ils vivent leur foi catholique au quotidien. C’est notamment le cas de sœur Albertine ou encore de frère Paul-Adrien. À travers des vidéos diffusées sur instagram ou tik-tok ils expliquent leur foi à leurs milliers de followers. 294 000 abonnés sur instagram pour sœur Albertine et 171 000 pour frère Paul-Adrien.

Même si, pour Maëva, les réseaux sociaux n’ont pas joué sur sa volonté de se faire baptiser, elle souligne la modernisation de l’Église. « Les réseaux sociaux, la technologie, c’est vraiment une manière de se mettre au goût du jour, de se mettre à la page. Notamment auprès des plus jeunes générations ».

Cette dernière se réjouit de cette modernisation qui ne s’applique pas seulement aux plateformes en ligne. Participant à la messe tous les jours, elle a pu découvrir lors de ses différents voyages l’adaptation des églises. Durant un séjour en Andalousie, elle se souvient avoir vu les distributeurs automatiques d’eau bénite « j’ai trouvé ça super », s’amuse la jeune femme. Maëva mentionne également ces lieux où les paniers qui recueillent l’aumône acceptent désormais les dons via les cartes de paiement.

Un engouement pour les célébrations religieuses

Le diocèse de Perpignan-Elne n’observe pas seulement une augmentation des baptêmes chez les adultes. La chargée de communication évoque aussi un engouement général autour des célébrations religieuses. Pour illustrer son propos, elle cite l’exemple de la Semaine Sainte : « Il y avait entre 30 et 40 % de personnes en plus » que les années précédentes.