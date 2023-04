Le Pape nomme un nouvel évêque pour le diocèse de Perpignan – Elne

Monseigneur Scherrer a enregistré un message vidéo diffusé sur la chaîne Youtube du diocèse. Le nouvel évêque dit son «immense joie de rejoindre ce beau diocèse» ; tout en rappelant sa «tristesse de quitter le diocèse de Laval» en Mayenne où il exerçait depuis 2008. Le nouvel évêque du Pays catalan se dit «frère et ami» de Monseigneur Turini devenu archevêque de Montpellier ; et confie son «appréhension devant cette responsabilité nouvelle et exigeante.»