El cineasta francès Quentin Dupieux premiat pel Festival de Sitges

Ha assegurat que no li agrada que etiquetin el seu cinema. “Les meves pel·lícules són un híbrid, són fantàstiques, amb comèdia, amb una part seriosa i una altra de surrealista”. Tot i que a Dupieux li agradin molt les cintes de terror, assegura que els seus films són una mescla de diferents gèneres.

El cineasta ha reconegut que no coneixia gaire el Festival de cinema de Sitges i el va conèixer més tard perquè vivia a Estats Units i no era gaire conscient del certamen, però ara, ha admès, entén la seva magnitud. De fet, considera que el seu cinema, que no és gens ‘mainstream’, com ell mateix ha dit, encaixa a la perfecció amb el públic del certamen de Sitges.

El cineasta ha dit que és difícil escriure sobre l’absurd i ha apuntat que confia en les seves idees que arriben sense reflexionar, unes idees que després elabora quan les fa servir per una nova pel·lícula. Dupieux creu que “un guió lineal és avorrit”. Per això, aposta perquè l’estructura cinematogràfica s’adapti a les seves idees i no a l’inrevés.

El director de ‘Mandíbulas’ creu que hi ha molts tipus d’humor com per exemple l’absurd o el realista i tots li agraden. “No em cenyeixo a un tipus d’humor concret perquè faria que la pel·lícula fos avorrida”, ha indicat.