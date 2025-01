El gaèlic, última llengua oficial de la UE. I el català?

El gaèlic o irlandès és l’última llengua que va obtenir l’estatus d’oficial a la Unió Europea, l’any 2007. Foto © Javier Bernal – Parlament Europeu.

Irlanda va adherir-se al bloc comunitari el 1973, però no va ser fins al 2005 que va presentar formalment la petició al Consell de la UE perquè el gaèlic fos reconegut com a llengua oficial a la UE. El 2007, els estats membres van donar llum verda a la petició, però la manca de traductors i intèrprets de la llengua, amb menys de 200.000 parlants habituals, va fer impossible l’oficialitat d’aquesta a la pràctica fins al 2022. Tot i això, encara ara l’Eurocambra aplica una excepció a l’irlandès i només garanteix la seva traducció als plens, però no per tots els documents oficials o en altres casos com les rodes de premsa.

Segons dades del govern d’Irlanda, el 2022 prop d’1,9 milions de persones admetien poder parlar el gaèlic, però amb diferents nivells de fluïdesa

D’aquestes, només 195.000 afirmaven saber parlar la llengua plenament, mentre que més de la meitat (1.034.000) va reconèixer dificultats per poder parlar-la.

Precisament, els problemes per trobar intèrprets de la llengua va portar a l’aplicació d’una excepció -després que s’aprovés la seva oficialitat el 2007- que va permetre retardar durant 17 anys la cobertura lingüística completa de l’irlandès a les diferents institucions europees. Concretament, l’excepció aplicada permetia aixecar l’obligació que les institucions garantissin interpretació en irlandès en rodes de premsa, als plens o comitès de l’Eurocambra, així com l’obligatorietat que tots els documents oficials fossin publicats també en gaèlic.

L’excepció es va derogar el 31 de desembre de 2021 i, a conseqüència, l’1 de gener de 2022 el gaèlic va assolir finalment l’estatus de plena oficialitat després que el govern d’Irlanda es comprometés a aportar un equip de traductors que garantissin la cobertura de la llengua a les institucions. Des d’aleshores, els documents oficials del Consell de la UE i de la Comissió Europea s’adopten també en irlandès i s’ofereix interpretació en rodes de premsa i conferències destacades d’ambdues institucions.

Els serveis d’interpretació de l’executiu comunitari compten amb vuit intèrprets en plantilla, dels quals un interpreta a l’irlandès i els altres set de l’irlandès. A més, segons fonts comunitàries, la CE també compta amb onze intèrprets autònoms, dels quals sis interpreten a l’irlandès i cinc de l’irlandès. Tanmateix, a l’Eurocambra el reconeixement encara no és complet, ja que la institució no garanteix la traducció de la llengua més enllà dels plens de la cambra comunitària.

A mig gas a l’Eurocambra

“Hi ha molta feina per fer, perquè, ara com ara, hi ha una derogació del servei d’interpretació complet per l’irlandès al Parlament Europeu, que bàsicament vol dir que jo puc parlar la llengua al ple i que hi ha traducció i un intèrpret […], però això no es garanteix en altres discussions a diferents nivells, com en els comitès de l’Eurocambra”, denuncia l’eurodiputada del Fianna Fáil, Cynthia Ní Mhurchú, que forma part del grup dels liberals de Renew a l’Eurocambra, en una entrevista a l’ACN.

Cynthia Ní Mhurchú. Foto © Gerard Escaich Folch / ACN.

Fonts parlamentàries consultades per l’ACN admeten que l’Eurocambra “experimenta i reconeix dificultats” per donar cobertura lingüística a l’irlandès “degut a la manca de traductors qualificats i intèrprets de conferència”. “Per això -la institució- aplica excepcions”, assenyalen.

Actualment, l’excepció aplicada a l’irlandès a l’Eurocambra -que també afecta el maltès- s’estendrà fins al 2029, és a dir, fins a finals d’aquesta legislatura europea. La derogació de l’obligació de garantir interpretació per la llengua va ser aprovada el març passat, segons aquesta, l’Eurocambra només està obligada a oferir traducció als plens. “La interpretació durant les sessions plenàries es proporciona com a norma, però actualment no es garanteix traducció més enllà d’això”, confirmen les fonts citades.

A la pràctica, l’excepció implica que els ciutadans irlandesos -o qui ho desitgi- no poden obtenir els documents oficials de la cambra comunitària en gaèlic o que en les rodes de premsa o comitès els eurodiputats irlandesos no puguin parlar ni escoltar les intervencions en irlandès.

Segons indiquen les mateixes fonts, l’Eurocambra treballa actualment amb una dotzena d’intèrprets autònoms que contracta “regularment”, la majoria dels quals són irlandesos. “Mentrestant, es farà tot el possible per augmentar la capacitat del Parlament Europeu per la traducció i interpretació de l’irlandès”, subratllen.

“Es necessiten més recursos, i també més estudiants -de traducció i interpretació del gaèlic-, i hem d’atraure aquests estudiants amb bons contractes perquè vinguin a treballar a la UE com a intèrprets”, insisteix l’eurodiputada irlandesa, que subratlla que la seva “principal missió” durant l’actual legislatura és aconseguir derogar l’excepció que aplica l’Eurocambra.

Segons explica, “absolutament sempre” parla en irlandès durant els plens. “Vaig fer aquesta promesa a la gent que em va votar a Irlanda”, defensa. Mhurchú fa valdre que altres eurodiputats irlandesos com Seán Kelly del Fine Gael, que forma part del Partit Popular Europeu (PPE), o Aodhán Ó Ríordáin, del partit laborista irlandès, integrats als Socialistes i Demòcrates (S&D), també utilitzen el gaèlic a la cambra comunitària, i insisteix que durant la pròxima presidència de torn d’Irlanda al Consell de la UE -que assumirà del juliol al desembre del 2026- es treballarà perquè “més eurodiputats irlandesos” facin servir la llengua minoritària del país a les institucions.

“Hem de fer retrocedir l’excepció sobre el servei complet d’interpretació de l’irlandès, és una puntada de peu al cul, i no podem continuar tolerant-ho”, sentencia l’eurodiputada del Fianna Fáil.

En contra de l’oficialitat del català

Malgrat defensar fermament l’ús i el reconeixement de la llengua minoritària d’Irlada a la UE, Mhurchú considera que el cas del gaèlic no és equiparable al del català, el basc i el gallec. Preguntada per la petició feta pel govern espanyol perquè les tres llengües cooficials de l’Estat siguin reconegudes i es converteixin en llengües de treball de la UE, l’eurodiputada de Renew afirma que “entén absolutament” la reivindicació “d’aquells que desitgen parlar amb la seva llengua materna”, però subratlla que a la UE hi ha “normes i reglaments”.

“Catalunya no és un país separat -d’Espanya- o un estat membre de la UE, Irlanda sí”, avisa. En aquest sentit, assegura que compren “l’aspiració” del govern de Pedro Sánchez, però assegura que serà “difícil aconseguir un consens perquè -el català- es pot veure com una llengua minoritària”.

Concretament, el català té uns 10 milions de parlants i, en comparació amb les 24 llengües oficials de la UE, és la tretzena més parlada, per davant de l’anglès, el danès, el finès, el suec o el mateix gaèlic, entre d’altres.

Preguntada per la “diferència” entre les tres llengües cooficials de l’Estat i el gaèlic, l’eurodiputada del Fianna Fáil insisteix que “en termes de llengües, la diferència és petita”, tanmateix, reitera que la qüestió està en el fet que Irlanda és un estat membre de la UE, mentre Catalunya, Galicia o el País Basc no ho són. “Les normes requereixen que, per poder ser qualificat de llengua oficial de la UE, has de ser un estat membre”, apunta.

A més, Mhurchú se suma a l’argument defensat per alguns països com Suècia o Finlàndia que s’han mostrat reticents a fer oficial el català, el basc i el gallec i assenyala que obrir la porta a aquestes tres llengües pot crear un precedent. “Quan haurem de parar si reconeixement el català o el gallec o qualsevol altra llengua?”, qüestiona.

El català a l’Eurocambra

Mhurchú forma part del grup de Renew a l’Eurocambra que, precisament, és la formació que té la clau de volta per aconseguir que es pugui parlar el català a la cambra comunitària, ja que la mesura s’ha d’aprovar a la Mesa de la institució, on es requereix una majoria dels catorze vicepresidents.

Ara com ara, estan a favor de permetre l’ús de les tres llengües cooficials de l’Estat els socialdemòcrates, que compten amb cinc de les catorze vicepresidències, els Verds i l’Esquerra, que tenen un vicepresident cadascun. Junts sumarien set vots a favor i, per tant, necessitarien un vot favorable més perquè el català a l’Eurocambra sigui una realitat.

El Partit Popular Europeu (PPE) i els Conservadors i Reformistes (ECR) ja han rebutjat donar suport a la proposta. En l’anterior legislatura, els liberals de Renew -fortament influenciats per Ciutadans- s’havien mostrat en contra, tanmateix, amb la desaparició de la formació espanyola, fonts parlamentàries admeten que el grup no descarta ara com ara permetre l’ús del català, el basc i el gallec, malgrat les paraules de l’eurodiputada irlandesa.

Precisament, dins de Renew hi ha l’eurodiputada del PNB Oihane Agirregoitia, que ha defensat en diverses ocasions l’ús de les llengües cooficials a l’Eurocambra, així com la seva oficialitat a la UE.

A principis de desembre, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va reunir-se amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, a petició pròpia, per abordar la qüestió i, fa un parell de setmanes, el govern espanyol va afirmar que espera que la decisió sobre l’ús del català, el basc i el gallec a la cambra comunitària es prengui abans del pròxim estiu.

Oficialitat a la UE

Pel que fa a l’oficialitat de les tres llengües a la UE, el govern espanyol ha reactivat la batalla al Consell de la UE amb uns primers contactes amb la pròxima presidència de torn de la institució, que assumirà Polònia a partir de l’1 de gener de 2025, després que la presidència de torn d’Hongria no hagi portat la qüestió a debat en cap reunió entre els líders dels estats membres.

Per aconseguir l’estatus de llengua oficial a la UE es necessita la unanimitat dels 27. En aquest sentit, fonts del ministeri d’Exteriors van assegurar que la resta d’estats membres “han vist” la predisposició de l’Estat per assolir l’oficialitat i van subratllar que l’executiu espanyol “està disposat a anar als tribunals” europeus per aconseguir-la. Segons van dir, el govern de Pedro Sánchez “no abandonarà aquesta batalla”.