El Govern relleva el director de la Casa de Perpinyà després de la polèmica pel terme ‘Catalunya del Nord’

El Govern ha aprovat rellevar el fins ara director de la casa de la Generalitat a Perpinyà, Christopher Person. Segons l’executiu, Person ha cessat a petició pròpia « per motius personals ». El substituirà Albert Piñeira, exalcalde de Puigcerdà durant el 2011 i el 2023 i vinculat a Junts. Foto © Mariona Puig / ACN.

El moviment arriba després de la polèmica per una intervenció de Person al Parlament, en què va rebutjar utilitzar la denominació ‘Catalunya del Nord’ al·legant « neutralitat institucional » i es va referir al territori com a Pirineus Orientals, el departament administratiu francès. Les darreres setmanes tant entitats com exdirectors de la Casa havien demanat la seva destitució.

Durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no ha volgut concretar els motius del relleu a la Casa ni vincular-los a les polèmiques declaracions de Person, que es va negar a utilitzar el terme ‘Catalunya del Nord’ escudant-se en la « neutralitat institucional ».

La portaveu s’ha limitat a dir que Person « ha traslladat una sèrie de qüestions personals que li recomanen acabar l’etapa al capdavant de la Casa de la Generalitat » i li ha agraït la feina feta a la institució els darrers mesos. Sobre la seva tasca, ha destacat especialment « el suport » a la Bressola.

Un nou director « avalat per la seva trajectòria »

El nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà serà Albert Piñeira (Puigcerdà, 1980). Just després de la reunió del Consell Executiu el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha mantingut una reunió de treball amb el nou director.

Piñeira ha estat alcalde de Puigcerdà durant tres legislatures, del 2011 al 2023, primer amb CiU i després amb Junts i sempre amb majoria absoluta. Durant el seu mandat es va posar en funcionament l’Hospital de Cerdanya, un dels projectes transfronterers « més emblemàtics » de Catalunya i de referència també a Europa, segons el Govern.

Paneque ha assegurat que durant l’elecció del nou director el Govern ha buscat una trajectòria « de garanties » i « amb un coneixement profund sobre què implica econòmicament, socialment i culturalment la relació transfronterera ». La portaveu ha afirmat que a Piñeira « l’avala la seva trajectòria institucional i el seu coneixement » i s’ha mostrat molt convençuda que « farà una bona feina ».

En ser preguntada per si s’ha parlat del nomenament amb Junts, ja que Piñeira va ser alcalde de Puigcerdà per CiU i, després, per Junts, Paneque ha posat en valor tota la seva trajectòria institucional i els seus coneixements però ha dit que no n’han parlat amb la formació. « Quan el Govern busca currículums, mira la idoneïtat dels perfils, parla amb els interessats i pren una decisió. Però no en parlem amb altres partits », ha afirmat.

A banda d’alcalde, Piñeira ha estat diputat a la Diputació de Girona durant quatre legislatures consecutives (2007-2023). Entre altres responsabilitats, a l’ens provincial va ser vicepresident, diputat de Cultura i portaveu del govern. També ha estat vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya (2019-2023). Prèviament, del 2003 al 2006 va ser el responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a la Cerdanya, adscrita al Departament de la Presidència.

« Cap problema » en dir ‘Catalunya del Nord’

A la roda de premsa Paneque ha insistit que el Govern no té « cap problema » amb la denominació ‘Catalunya del Nord’. Ha assegurat que la nomenclatura « no és anecdòtica » però ha remarcat que el Govern en el que pensa és « en enfortir la llengua catalana, la cultura i les relacions transfrontereres ». « No em sembla menor, però no ens destorbarem pel soroll que es generi en un debat parlamentari », ha dit.