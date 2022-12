El Museu Soulages de Rodés | Una exposició sobre els seus 3 arquitectes catalans

RCR Arquitectes va néixer l’any 1988 de la mà dels seus fundadors i arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta amb la intenció de fer una arquitectura des de la seva pròpia sensibilitat, nascuda de l’entorn on desenvolupen el seu treball i que els ha valgut diversos reconeixements.

Entre ells, el Premi Pritzker 2017, Premi Nacional de Cultura d’Arquitectura 2005 de la Generalitat de Catalunya, Chevalier i Officier de l’’ordre des arts et des lettres 2008 i 2014 de la Repúblique Française, membres honorífics per la AIA American Institute of Architecture 2010, membres honorífics per el RIBA Royal Institute of British Architects 2012, Medalla d’Or de l’Académie d’Architecture Francesa 2015, Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 2018 i membres Estrangers de l’Académie d’Architecture 2019.