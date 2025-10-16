La ville d’Elne piratée : des hackers russes revendiquent, le maire réfute la demande rançon

Article mis à jour le 16 octobre 2025 à 12:04

Ce jeudi 16 octobre 2025, le quotidien national La Tribune publie un article intitulé « Des hackers russes s’en prennent à la ville d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales. » Le 15 octobre un groupe de pirates russes a en effet revendiqué l’attaque, sur le darkweb. Le maire Nicolas Garcia reconnaît le piratage mais réfute toute demande de rançon.

L’affaire remonte au début du mois d’octobre. « Il y a eu une attaque durant le week-end. On est arrivé le lundi matin, il n’y avait plus de télétransmissions, plus rien, internet coupé, les logiciels ne fonctionnaient plus… »

Il faut quasiment une semaine aux agents de la mairie pour rétablir les services, parfois en contactant directement les éditeurs de certains logiciels.

« Des policiers de Perpignan spécialistes en cybersécurité sont venus à la mairie. Ils n’ont pas parlé d’attaque russe. Pour nous cela pourrait aussi bien être des ados qui s’amusent. »

Aucune donnée n’a disparu des serveurs de la mairie. La collectivité ignore si certaines ont pu être copiées mais à ce jour aucune n’a été rendue publique.

Une revendication de pirates sur le darkweb, qui menace de rendre publiques les données d’Elne

Made in Perpignan a retrouvé sur le darkweb la revendication du mercredi 15 octobre. Elle émane d’un mouvement cybercriminel appelé Qilin Ransomware, qui s’en est également pris à des lycées français quelques jours plus tôt, et à des hôpitaux anglais l’année dernière.

Ces malfaiteurs russes auraient pour habitude de faire chanter leurs victimes en menaçant de rendre publiques des données confidentielles. Qilin Ransomware indique que la quantité de données prises à Elne est pour le moment inconnue mais assure que les documents seront mis en ligne « prochainement ». Les pirates ont l’habitude d’afficher leurs butins sur leur site.

Ainsi ils ont par exemple, juste avant l’affaire d’Elne, attaqué le groupe Volkswagen France et dérobé près de 2000 fichiers et 150 Go de données. Ils ont aussi rendu accessibles les données d’une agence fiscale espagnole, dont des cartes d’identité.

La revendication a été publiée avant toute médiatisation de l’affaire. Même la page de la mairie d’Elne n’avait pas évoqué le piratage. Une discrétion qui rend moins probable l’appropriation du piratage par un groupe qui n’en serait pas responsable. Contacté, un expert en cybersécurité explique que le groupe Qilin Ransomware sévit par une technique de fishing en envoyant des liens frauduleux en grande quantité. Le piratage est permis quand un personnel de l’institution visée clique sur le lien.

Nicolas Garcia assure que la mairie n’a reçu aucune demande de rançon pour le moment.

