Article mis à jour le 4 juin 2026 à 08:57

Les 11 et 12 juin 2026 se tiendra à Perpignan l’un des plus grands salons des maires après celui de Paris. Et ce sera un baptême pour nombre d’entre eux, qui viennent tout juste de s’installer sur le siège. Au menu, des projets, mais aussi des inquiétudes.

L’objectif est assumé autour des quelque 170 stands : tisser du réseau sur ces deux jours de salon. Entre les maires et les représentants d’intercommunalités, auprès des aménageurs et constructeurs, mais aussi, et non des moindres, auprès des financeurs. Ce mardi 2 juin, le président de l’association des maires 66, Edmond Jorda présente la 14e édition du salon des maires des Pyrénées-Orientales. « C’est une façon de se rencontrer, de marquer sa présence, de faire la promotion d’un territoire auprès des autres élus. »

« On ne va pas cacher notre inquiétude »

Parmi les enjeux pour les six, voire sept ans à venir, le contexte économique morose. Difficile d’estimer aujourd’hui l’évolution locale de la commande publique, qui est portée au national à 70 % par les collectivités. L’association des maires compte lancer avec la préfecture un observatoire de ces contrats de travaux, fournitures et services. Il s’agira de tracer les grandes tendances mais aussi de déterminer les points de blocages et les moyens de les éviter.

Edmond Jorda se reconnaît préoccupé. « On ne va pas cacher notre inquiétude. Suite à ce qui se passe dans le d’étroit d’Ormuz, les marchés publics ont pris plus de 10 %. Ou bien on trouve cet argent, ou bien le projet ne se fait pas. » En face, des ressources s’effondrent. La DECIL ou dotation de solidarité d’investissement local, va perdre 53 % de ses fonds cette année. « C’est quand même énorme. » Le fonds vert aurait lui aussi fondu. Le coût du logement social aurait bondi de 20 à 30 % en cinq ans. « Parce qu’on est soumis à des normes » commente Edmond Jorda.

Vers une vidéoprotection mutualisée ?

Autre sujet qui pourrait agiter le salon, la carte des intercommunalités. Le préfet des Pyrénées-Orientales a invité les maires à en discuter. On sait en effet que plusieurs secteurs, notamment côté Vallespir ou Salanque, songent à des fusions ou restructurations. « Contrairement à une certaine époque, commente le président de l’AMF, on n’est plus aussi focalisé sur l’aspect périmètre, mais on parle enfin compétences et enjeux. Est-ce qu’on ne peut pas déjà travailler sur des schémas de mutualisation avant de parler de périmètre ? »

La sécurité des maires sera également au rendez-vous avec une convention destinée au renforcement des relations entre le tribunal de Perpignan et les élus. Et côté sécurité des populations, Edmond Jorda promet d’aller « encore plus loin » sur la vidéoprotection. « La sécurité est la première préoccupation des Français. » Le Sydeel, syndicat départemental d’électricité, pourrait en prendre la compétence, pour une surveillance développée à l’échelle intercommunale. Sur l’aspect environnement, le label « Villes et villages sobres en eau » sera présenté. A ce jour, soit deux semaines après le lancement du label, seules 25 communes sur les 226 des Pyrénées-Orientales ont commencé à remplir le questionnaire pour entamer la démarche.

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