Els transportistes catalans estan « farts » de patir els talls de carretera

El president d’Asetrans a Girona i del CETCAT, Eduard Ayach, diu que estan « farts » de patir els talls de carretera i que cap administració els compensi per les pèrdues. Un dia després que els agricultors de la Catalunya Nord bloquegessin el peatge del Voló, Ayach diu que hi ha « quilòmetres i quilòmetres » de camions aturats als vorals de les carreteres i que els aparcaments ja estan plens. De fet, ja se’ls està aturant « a més de 100 quilòmetres de la Jonquera ».

Per Ayats la situació demostra « una vegada més » que són els principals afectats pels « fenòmens externs » i que, sigui per vagues o meteorologia, « la carretera és el primer que queda afectat ». « Cada dia que un camió està aturat pot costar entre 600, 700 o fins i tot 800 euros », afirma.

“Una vegada més veiem com se’ns atura l’activitat per fenòmens externs a la nostra pròpia activitat”

El tall a l’A-9, a l’alçada del peatge del Voló, va començar aquest dimarts cap a la una del migdia quan un centenar de pagesos de la Catalunya Nord van bloquejar la via amb el suport de desenes de tractors. El bloqueig va obligar al llarg del dia a tallar fins tres entrades a l’autopista AP-7 i a fer desviaments, que aquest dimecres ja s’estan fent per la sortida 3 de Figueres.

Això al seu torn, ha omplert els aparcaments disponibles i ha deixat centenars de camions aturats als vorals a l’espera que les vies es reobrin. Per això, ja s’estan fent aturar els transportistes “en polígons a més de 100 quilòmetres” de la frontera.

Eduard Ayach – El president d’Asetrans a Girona i del CETCAT © Gemma Tubert / Xavier Pi / ACN.

Ayach diu que estan tips de sempre pagar les “conseqüències” dels talls que es fan per carretera i que ningú els compensi per les pèrdues que això els genera. “Una vegada més veiem com se’ns atura l’activitat per fenòmens externs a la nostra pròpia activitat”, afirma. Sobre això, recorda que la carretera és la seva “eina de treball” i que cada cop que es bloqueja la circulació, no només perden “aquelles hores o aquells dies”, sinó que hi ha unes rutes “programades” que no es podran complir. “No només afecta a la mercaderia, sinó també als conductors que, segurament, es quedaran tirats a la carretera aquest cap de setmana sense poder arribar a casa”, afegeix Ayach.

“Circular lliurement per les carreteres del nostre país”

“Ja portem masses talls en aquestes condicions i veiem com, per diferents fenòmens (protestes o factors mediambientals), la carretera és el primer que queda afectat”, insisteix. En aquest sentit, es queixa que fa temps que reclamen que hi hagi compensacions; però que aquesta petició no s’ha atès ni està “sobre la taula”. “No se n’ha parlat, no està a l’agenda i veiem com aquesta productivitat la perdem les empreses i els empresaris del sector”, remarca Ayach.

Per tot plegat, demanen als governs que “facin la seva feina”, que promoguin “la lliure circulació” i que vetllin perquè els camions de mercaderies i de passatgers puguin “circular lliurement per les carreteres del nostre país”.

Amb tot, Ayach assegura que cada dia que un camió queda aturat costa entre 600 i 800 euros. “Si això es multiplica per milers, són pèrdues molt importants”, insisteix. “I nosaltres ja portem masses dies i vegades que se’ns atura l’activitat”, conclou.