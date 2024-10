Les Toiles du Soleil s’invitent à l’Élysée avec leur sac « Fabriqué en France »

Depuis 2020, le Palais de l’Élysée se mue en lieu d’exposition pour les acteurs du Made In France. Les 26 et 27 octobre 2024, 122 artisans, industriels ou producteurs engagés dans la production française présenteront leurs produits. Pour les Pyrénées-Orientales, c’est le sac ANNA des Toiles du Soleil qui représentera le savoir-faire des ateliers de Saint-Laurent-de-Cerdans. Photo © JC Milhet / Hans Lucas.

Rachetée en 2022 par Jean-Christophe Astruc et Stéphane Torck, l’entreprise existe depuis 1897. L’atelier du Haut-Vallespir est le dernier en France à créer sur des métiers à tisser à l’ancienne, « à navette », précise Stéphane Torck que nous avons joint par téléphone. Le chef d’entreprise n’a pas éludé la mise en redressement judiciaire et nous a détaillé les moyens mis en œuvre pour sortir l’entreprise de cette situation délicate.

Collaborations, nouveaux produits : quelles pistes de développement pour les Toiles du Soleil ?

En rachetant l’entreprise en 2022, l’objectif était d’ancrer davantage son développement sur l’international. Déjà basée en Chine, au Japon ou aux États-Unis, la marque voulait propulser plus largement son image au-delà de la France. Mais finalement, cette présence à l’international s’est avérée moins importante que prévue, il a donc fallu revoir la copie.

« Quand on a repris, on voulait se donner les moyens, en investissant dans des machines, avec une nouvelle direction artistique portée par Anna Note. Il fallait reprendre les bases des Toiles du Soleil, rajouter une vision 2024 pour devenir à nouveau désirable sur les marchés étrangers et pour les jeunes générations. »

Parmi les objectifs, de nouveaux tissus qui mêlent le coton avec l’oléfine*, un synthétique, respectueux de l’environnement, et anti-UV, résistant aux taches, et qui sèche rapidement. Une matière idéale pour un mobilier d’extérieur et durable, vante Stéphane Torck. Idem du côté des produits. Au-delà des chiliennes et autres nappes, les Toiles du Soleil confectionnent aussi des sacs oversize, et ont lancé un partenariat avec le chausseur isérois Paraboot.

« Pour l’été 2025, Paraboot a choisi d’habiller son modèle emblématique, le Michael, avec notre produit. Ce mariage entre notre toile et le design iconique de Paraboot symbolise une rencontre entre tradition et modernité, renforçant ainsi notre engagement commun pour l’excellence et l’authenticité. »

Quel avenir pour les Toiles du Soleil ?

Selon Stéphane Torck, l’inflation a précipité les difficultés. « Depuis 2022, le marché français n’est pas forcément propice à la croissance. Aujourd’hui, notre chiffre d’affaires n’est pas inférieur à celui avant la reprise, mais compte tenu des investissements et des moyens injectés, et des PGE**, on s’est retrouvés un peu coincés au niveau de la trésorerie. »

Mais le chef d’entreprise se veut rassurant. Les rendez-vous se succèdent avec l’ensemble des acteurs, préfecture, Région, Chambre consulaire. « Notre objectif est de nous donner les moyens de réaccélérer en trouvant des accords avec nos prêteurs et nos banquiers », précise Sébastien Torck.

En attendant, le chef d’entreprise est ravi que le sac ANNA ait été sélectionné pour montrer au plus haut sommet de l’État le savoir-faire des Toiles du Soleil. « Cette reconnaissance nationale témoigne de notre engagement pour le savoir-faire français et notre contribution au patrimoine artisanal. »

*L’oléfine est un textile tissé doux, léger, conçu pour un usage extérieur.

**Les PGE sont les prêts garantis par l’État consentis au moment de la crise sanitaire.