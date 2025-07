Comme chaque année, l’Université de Perpignan propose des emplois au sein même du campus pour ses étudiants. Pour la rentrée 2025, 85 profils de postes différents sont à pourvoir.

Serveur le soir, étudiant le jour : Selon les derniers chiffres d’une étude réalisée par l’Insee, « 26 % des étudiants résidant en France occupent un emploi tout en faisant leurs études ». La majorité d’entre eux occupent des postes qui ne sont pas liés à leur formation. En haut de la liste, on retrouve les jobs en restauration, en supermarché et en magasin.

Mais à l’Université de Perpignan, ainsi qu’aux antennes à Narbonne, Font Romeu et Carcassonne, il est possible de travailler directement sur le campus. Tutorat, animation, communication : des postes sont à pourvoir pour 97 étudiants. Plusieurs domaines sont proposés et pour des volumes horaires allant de 25 à 300 heures par an. À noter que la plateforme de recrutement est ouverte jusqu’au 20 juillet 2025.

Travailler pour financer ses études à Perpignan

Durant l’année 2023‑2024, environ 679 000 étudiants ont touché la bourse sur critères sociaux durant leur formation. Cependant, selon les échelons attribués, certains jeunes n’ont pas les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Ils se retrouvent alors à devoir travailler à côté. Le montant de la bourse est déterminé principalement à partir des ressources des parents. Elle débute à l’échelon 0 Bis, avec une aide annuelle de 1 454 €, et peut aller jusqu’à l’échelon 7, qui correspond à 6 335 € par an.

Morgane Castellon, étudiante à l’UPVD, a choisi le poste d’assistante administrative et événementiel pour le service vie étudiante et culturelle. Un job qui lui a permis de s’y retrouver financièrement et d’acquérir de l’expérience. “Il y a un peu de tout : événementiel, social… cela permet de sortir de sa zone de confort et aussi de toucher à l’administratif”, confie la jeune femme.

L’avantage notable, est la possibilité d’adapter son travail en fonction de son emploi du temps et de ses périodes d’examens. “Quand je travaillais en restauration rapide, mon emploi du temps n’était pas compatible avec mes partiels. Avec ce contrat à l’UPVD, on m’a laissé une semaine complète de révision”, explique Morgane. L’étudiante a effectué 300 heures dans l’année, l’un des plus gros contrats proposés.

Des postes pourvus rapidement

Le dispositif de contrats d’emploi étudiant existe depuis quelques années, mais il a été renforcé grâce à la loi ORE de 2018. Elle est destinée à l’orientation et à la réussite étudiante. “Cela a ouvert des lignes budgétaires pour accélérer ce développement de contrats. Ensuite, il y a un budget qui vient de l’État”, explique Jocelyn Dupont, vice-président Formation et Vie universitaire de l’UPVD.

Un autre type de contrat est proposé grâce au projet “Compas”, tout aussi important pour la prise en compte de la réussite étudiante. Il a été porté en 2021 par l’Académie de Montpellier, dans le cadre d’un appel à projet, et consiste à développer le rôle d’étudiants ambassadeurs. Ce sont ces étudiants qui se rendent dans les forums lycéens, les salons et les journées portes ouvertes, pour présenter l’Université. Droit, études de santé, métiers de la forme : chacun représente la filière dans laquelle il étudie.

“Les postes sont pourvus assez rapidement. Il y a un effet valorisant pour l’étudiant de se mettre à travailler pour son Université, tout en étudiant. Je me réjouis beaucoup de ce dispositif et j’espère qu’il durera longtemps”, confie Jocelyn Dupont.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.