La plateforme d’annonces immobilières Se loger, a établi un constat des 5 communes où les prix des maisons chutent depuis 3 ans, aux alentours de Perpignan.

En octobre 2024, les notaires des Pyrénées-Orientales rendaient publique l’évolution des ventes du secteur immobilier. Les chiffres n’étaient pas encourageants : entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, les volumes de ventes enregistrés connaissaient une baisse historique. À Perpignan et autour de la ville notamment, elles passaient de 15 750 biens à 11 300, en seulement un an. Principal constat : des prix de vente trop élevés.

5419 € le m² à Collioure

L’indicateur du site Immobilier.notaires a recensé les prix au m² dans les Pyrénées-Orientales. Le prix médian des maisons est de 2334 euros, pour les appartements 2273 euros et pour les terrains 273 euros.

Les villes qui enregistrent les prix les plus élevés restent celles en bord de mer. En tête, on retrouve Collioure, avec 5419 euros le m². Suivi de Banyuls-sur-Mer avec 4359 euros le m², puis Canet-en-Roussillon avec 3511 euros le m².

Une baisse de près de 10% sur ces communes

Depuis 2022, cinq communes ont vu le prix de leurs maisons chuter, avoisinant les -10%. Tout d’abord, Saint-Estève, situé à deux pas du centre de Perpignan. Elle est l’une des communes les plus recherchées de la première couronne, selon Se loger, jugée à « fort potentiel » car « à la fois proche de la ville et propice à une vie résidentielle stable ». Le prix moyen de ses maisons est de 2 545 euros le m².

Du côté des Aspres, trois communes se distinguent. La première, Casefabre, située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Perpignan, avec un prix moyen des maisons à 2 391 euros le m². Ensuite, Caixas, un petit village à environ 25 km de Perpignan, qui « attire les acquéreurs en quête d’authenticité, souvent séduits par des biens à rénover ». Son prix moyen des maisons est de 2 942 euros le m². Enfin, Sainte-Colombre-de-la-Commanderie, elle aussi située à une vingtaine de kilomètres de Perpignan, avec des maisons souvent anciennes. Son prix moyen est de 2 888 euros le m² .

Dans les Corbières, c’est le village de Calce qui figure dans les baisses notables, avec le prix moyen des maisons à 2 472 euros le m². Cette diminution pourrait s’expliquer « par un recentrage de la demande vers les zones plus accessibles », explique Se loger.

Perpignan reste dans les plus abordables

Hormis la baisse enregistrée dans ces cinq communes, d’autres endroits restent plus accessibles dans leurs prix de vente. La commune la plus intéressante est Vernet-les-bains avec 1102 euros le m². Elle est suivie d’Amélie-les-bains-Palalda, avec 1406 euros le m², puis de Perpignan avec 1452 euros le m².

À noter que certaines communes n’ont pas pu être analysées à cause d’un volume de ventes insuffisant.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.