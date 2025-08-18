Transition écologique : Un nouveau diplôme ouvre à l’Université de Perpignan

Article mis à jour le 18 août 2025 à 11:33

À l’université de Perpignan, un nouveau diplôme universitaire “transition et redirection écologique” sera proposé pour la rentrée 2025.

Alors que la sécheresse, la canicule, la perte de biodiversité ou les tensions sur les ressources se multiplient, une nouvelle formation va voir le jour à l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de Perpignan. Eric Rémy, professeur en sciences de gestion, porte le projet.

“L’objectif, est de dresser un peu un panorama. Ensuite, de donner une compétence générale et systémique sur les problématiques, les enjeux et les défis de la transition”, détaille-t-il.

Le responsable de la formation a rassemblé plusieurs intervenants qui apporteront leurs connaissances aux étudiants. Parmi eux, des spécialistes de la transition écologique à l’UPVD, notamment des enseignants locaux en droit de l’environnement. Des membres du centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens (CEFREM), ainsi que des membres du laboratoire Promes CNRS.

Un nouveau diplôme universitaire à Perpignan

D’une durée de 15 mois, ce diplôme universitaire comprendra environ 270 heures d’enseignement et débutera entre novembre et décembre 2025. Il s’articulera autour de plusieurs blocs de compétences. Le premier portera sur la compréhension des grands enjeux liés à la biodiversité et aux tensions croissantes sur les ressources naturelles.

Un deuxième bloc traitera de la redirection écologique, tandis qu’un autre sera dédié au bilan carbone et à l’analyse du cycle de vie.“ Cela concerne la conduite du changement, que ce soit des modèles participatifs, collaboratifs ou citoyens”, développe Eric Rémy.

Un autre volet abordera les questions de comptabilité environnementale et de droit de l’environnement. Un bloc spécifique traitera de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, en collaboration avec des enseignants en géographie et urbanisme.

Enfin, le dernier bloc sera centré sur les innovations territoriales en matière de transition. “Là, on aura quelque chose d’un peu plus sectoriel, autour de l’agriculture, du tourisme, de la construction et des mobilités”, détaille le professeur des universités.

Cette formation est accessible via la plateforme e-candidat. À noter qu’il n’est pas obligatoire de suivre l’ensemble des thématiques.

Une formation ouverte au-delà des étudiants

Le diplôme universitaire ne s’adresse pas uniquement aux étudiants. Un public plus large a été identifié. À commencer par les acteurs publics de la transition, impliqués dans les politiques publiques. “Que ce soit au niveau de leur conception, de leur mise en œuvre, ou dans une perspective plus stratégique de prise de décision”, développe Éric Rémy.

Elle vise également les agences et les entreprises. En particulier celles qui souhaitent renforcer leurs actions en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Enfin, les acteurs du monde associatif sont aussi concernés, pour accompagner leur transition.

Des visites de terrains dans les Pyrénées-Orientales

L’une des particularités de cette formation est la possibilité d’effectuer des visites sur le terrain. Les étudiants vont se rendre sur place voir des barrages, des fours solaires ou des éoliennes. Ils pourront également se déplacer pour rencontrer des acteurs innovants sur le territoire et discuter avec eux.

“Il y aura notamment une visite de la forêt de la Massane. Puisqu’on vit sur un terrain porteur, on veut voir ce qui s’y passe concrètement”, souligne Eric Rémy.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.