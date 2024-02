L’any 2024 arrenca amb el gener més càlid des que hi ha registres

De fet, la temperatura mitjana dels últims 12 mesos -entre febrer del 2023 i gener del 2024- també ha estat la més alta des que es recopilen dades. Segons l’observatori, la temperatura al planeta es troba 0,6 graus per damunt la mitjana dels anys 1991 a 2020 i més d’1,5 graus per sobre els nivells preindustrials, incomplint el límit d’1,5 graus fixat en l’Acord de París.

Segons el programa Copernicus, la Terra acumula vuit mesos consecutius registrant rècords d’altes temperatures en el respectiu mes de l’any. És a dir, que tots els mesos entre juny del 2023 i gener del 2024, han estat els més càlids si es comparen amb els mateixos mesos d’anys anteriors.

« El 2024 comença amb un altre mes batent tots els rècords; no només hem viscut el gener més càlid, sinó que també hem experimentat uns últims dotze mesos amb temperatures per sobre els 1,5 graus respecte als nivells preindustrials », ha lamentat la directora del Servei per al Canvi Climàtic de Copernicus, Samantha Burgess. Per aquesta experta, « l’única forma d’aturar l’escalfament global implica reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle ».