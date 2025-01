Bayrou s’obre a renegociar la reforma de les pensions en un gest a l’esquerra

El primer ministre, François Bayrou, ha anunciat que s’obre a modificar la reforma de les pensions que preveu l’augment gradual de l’edat de jubilació dels 62 als 64 anys pel 2030.

En la seva primer compareixença davant l’assemblea nacional, Bayrou ha proposat aquest dimarts « tornar a la taula de negociació » amb els agents socials per intentar trobar de forma ràpida un acord que faci la reforma més « equilibrada i socialment justa ». De fet, espera que puguin arribar a un pacte « d’equilibri » abans de la pròxima discussió al parlament sobre els pressupostos, la qüestió que va fer caure l’anterior primer ministre. Si no s’arriba a un acord abans del 3 de febrer, Bayrou mantindrà en vigor la reforma actual, ha avisat.

Bayrou s’ha obert a negociar « sense límits »

És a dir, inclús la qüestió de l’edat de jubilació. Ara bé, ha insistit diverses vegades que no es pot obviar el desequilibri del sistema de finançament de les pensions.

« La reforma de les pensions és vital per al nostre país i el model social », ha defensat Bayrou, tot advertint que s’enfronten a un problema « moral » perquè les pensions s’estan finançant amb deute.

El centrista ha advertit que el deute francès es troba en màxims històrics i que el seu govern ha de buscar « maneres per contenir-lo i reduir-lo ». « És un error que els nostres fills hagin de pagar per les nostres pensions », ha afegit.

El repte principal del nou primer ministre implica aprovar el pressupost pel 2025 i la proposta per revisar la reforma de les pensions es considera a França com un gest a l’esquerra, sobretot als socialistes, per obtenir suport.

« Trobarem l’estabilitat de nou », ha dit Bayrou, instant el parlament, fortament dividit, a treballar plegats per « curar ferides ».

Quart primer ministre en un any

El president francès, Emmanuel Macron, va nomenar a mitjans de desembre el centrista François Bayrou com a nou primer ministre. El líder del Moviment Demòcrata ha assumit el repte de governar el país amb una assemblea francesa profundament dividida, i després del fracàs de l’executiu de l’excomissari europeu Michel Barnier, destituït en una moció de censura impulsada per l’esquerra i que va rebre el suport de l’extrema dreta de Marine Le Pen.

Bayrou ha estat tres vegades candidat a les eleccions presidencials i havia donat suport a Macron el 2017. Ha tingut diversos càrrecs ministerials.

Antic ministre d’Educació i alcalde de la ciutat de Pau, Bayrou serà la quarta persona que ocupi el càrrec de primer ministre francès en un any, després que Barnier, i els liberals Gabriel Attal i Élisabeth Borne.