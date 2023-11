Blacksad : l’investigador felí més famós del còmic torna a les llibreries

Norma Editorial ha presentat el nou volum amb el desenllaç del còmic ‘Blacksad’ del tàndem format per Juanjo Guarnido i Juan Díaz Canales. Dos anys després, arriba a les llibreries el setè volum del personatge amb la segona part del ‘Todo cae’. Foto Guillem Roset / ACN.

L’acció arrenca amb el retrobament entre John Blacksad amb Alma Mayer. La història d’amor s’entrellaça amb el fet que Mayer està relacionada amb l’assassinat de la directora d’escena Iris Allen en un cim on Weekly és el principal sospitós. El còmic, que gira al voltant de la corrupció política, suposa el retorn de l’investigador felí més famós a Nova York (EUA). El tàndem responsable de la sèrie de còmics de gènere negre ja ha avançat que el personatge de Blacksad té vida per a més històries.

Nova York forma part de la “mitologia moderna”

Tot i que el personatge de Weekly sigui el principal sospitós de l’assassinat, tots els indicis porten a creure que l’autor material és Lewis Solomon, un home ric que està construint un gran pont a la zona. Mentre el detectiu lluita per posar llum al cas, el persegueix de ben a prop el comissari Smirnov que vol que comparteixi informació. Però aquest li proporcionarà una informació sobre l’Alma que Blacksad no esperava.

El nou episodi de la sèrie de còmics compta amb diversitat de criatures com el ferotge Logan, la gavina Shelby, l’enginyer Leroy Kirchner i molts altres animals emmarcats en un espiral de violència. A banda de la història, el còmic permet al lector gaudir de la ciutat de Nova York, una metàfora del món contemporani amb el seu ritme trepidant i diversitat d’ambients.

En roda de premsa, Juan Díaz Canales ha explicat que el retorn a la ciutat americana es produeix perquè la gent trobava a faltar un ambient “urbà”, malgrat que ha dit que no es “tanquen cap porta” d’on han de succeir les aventures.

Díaz Canales ha sostingut que Nova York forma part de la “mitologia moderna” i que és adequat perquè “tothom coneix els seus carrers”. “Quan parles de Nova York parles d’una gran ciutat. Amb les relacions i conflictes que s’hi produeixen. Tots ens entenem”, ha afegit.

L’autor ha reconegut que el període de temps que va passar entre la publicació del volum 5 i el 6 va ser “brutal”. Per això, han volgut compensar la falta de presència “amb una història més llarga” que s’ha allargat en dos volums amb un format díptic. “Ens ha donat marge per arribar al final i desenvolupar millor històries d’alguns personatges com ara Weekly o l’Alma”, ha destacat.

Traduït a més d’una vintena de llengües i tota una sensació a França

Els autors es neguen a emmarcar l’obra únicament en el gènere negre. “És una barreja de gèneres”, ha recordat Juanjo Guarnido.

Pel que fa al personatge de Lewis Solomon, han assegurat que està inspirat en un urbanista nord-americà Robert Moses que va influir en el disseny de Nova York durant trenta anys des de l’ombra. “És un personatge extremadament contradictori i això ens va interessar”. “Va dissenyar túnels per on no hi podia passar el transport públic. Volia fer arribar les autopistes als centres de la ciutat”, han contextualitzat.

Sobre el futur de Blacksad, Guarnido ha assegurat que encara que el personatge sigui un gat i ja s’hagin publicat set llibres, “encara queda molt per explicar”. “No sabem d’on ve el rumor que són set vides i que ja s’acaba. Nosaltres seguim amb la mateixa passió pel personatge”, ha confessat Guarnido.

Els dos pares del popular investigador han recordat que el personatge és la seva “criatura” i que va suposar un canvi en les seves vides. “Fins a dia d’avui no hi ha res que em faci més feliç que treballar amb Blacksad”, ha confessat Guarnido. Per tot plegat, han confirmat que després de 7 àlbums i en 23 anys, encara queda molt per explicar sobre l’infal·lible gat detectiu.