Els conflictes armats i el fentanil marquen el 36è Visa pour l’Image

La guerra d’Ucraïna, el conflicte intern que viu l’Equador o el poder de les bandes a Haití marquen la 36a edició del Visa pour l’Image, que s’ha inaugurat aquest cap de setmana a Perpinyà.

A banda dels conflictes armats, la mostra també inclou exposicions sobre les conseqüències del fentanil o la sobreexposició dels infants a les pantalles, temes que segons el director de la mostra formen part de l’actualitat més enllà dels conflictes bèl·lics. Centenars de persones ja han visitat les exposicions repartides per tota la ciutat en el primer cap de setmana del festival, que s’allargarà fins al 15 de setembre, i preveu créixer en visitants respecte als que hi havia abans de la pandèmia.

« Reflectir la realitat del món »

Des d’aquest dissabte Perpinyà s’ha convertit en la capital del fotoperiodisme durant dues setmanes amb motiu de la 36a edició del festival Visa pour l’Image. Es tracta del referent mundial en fotografies d’actualitat que congrega els millors fotoperiodistes. Enguany, els conflictes armats que hi ha en diversos punts del món tornen a guanyar tot el pes de la mostra, que es divideix en una vintena d’exposicions repartides en diferents espais de Perpinyà.

El director, Jean-François Leroy, explica que la mostra intenta « reflectir la realitat del món » i per això les guerres hi tenen un pes especial. Destaca el treball que ha fet la fotògrafa Anastasia Taylor-Lind a la zona del Donbass titulada ‘A 5 km del front’ i que mostra la vida de les famílies que viuen en aquesta zona en plena guerra entre Rússia i Ucraïna. Cinzia Canneri mostra l’ús de la violència sexual contra les dones a la guerra de Tigre, a Etiòpia, i John Moore relata el conflicte armat que viu l’Equador. Per la seva banda, Corentin Fohler exposa les fotografies on es demostra el poder de les bandes a Haití, i també hi ha una mostra sobre les polítiques migratòries de Mèxic amb ‘Els dos murs’ d’Alejandro Cegarra.

Pantalles, fentanil i els Jocs Olímpics

Més enllà d’imatges crues sobre el poder de les armes per sobre de la població, el Visa pour l’Image també tracta altres conflictes, com ara el poder que les pantalles tenen a Occident i la sobreexposició que en pateixen els infants. Leroy remarca que la mostra intenta fer una crítica del « perill » que suposa per als infants aquesta exposició a les xarxes, ja que és una entrada molt perillosa de notícies falses.

Paolo Manzo relata la realitat dels suburbis de Nàpols, i també hi ha una exposició sobre les conseqüències del fentanil als Estats Units. El director ha remarcat que amb aquesta exposició intenta mostrar els efectes d’aquesta droga just en el moment en què està entrant a França. També hi ha un recull d’imatges dels fotògrafs d’AFP que van fer als Jocs Olímpics, entre les quals destaca la viralitzada imatge del surfista Gabriel Medina que semblava flotar en l’aire.

Per la seva banda, el francès Jean-Louis Fernandez exposa diferents retrats que ha fet a la companyia de teatre Comédie-Française (una de les més antigues d’Europa) al llarg d’un any. El fotògraf ha fet un seguiment dels actors al llarg de la creació del seu últim espectacle fins al moment de la representació. Al llarg de tot aquest reportatge es pot veure com els actors evolucionen per interpretar els seus personatges. L’autor destaca que ha volgut fer totes les fotos en blanc i negre perquè és tal com està acostumat a treballar. Només una trenca la regla i és en color: l’última, mentre la companyia saluda el públic després de l’estrena. Fernandez assegura que ho ha fet per mostrar que « el teatre està ple de colors i de vida ». La mostra es pot veure al Couvent des Minimes.

Superar les 200.000 persones

El director de la mostra, Jean-Françoise Leroy, ha assegurat que en aquesta edició preveuen superar els 200.000 visitants que ja van aconseguir l’any passat. Es tracta d’una xifra similar a la del 2019, abans de la pandèmia, i que va suposar la plena recuperació del festival fotoperiodístic. Leroy, però, ha avançat que després de combatre la pandèmia es troben amb una altra batalla: la de la inflació. El director apunta que l’increment dels preus dels avions i del transport dificulta que la gent visiti Perpinyà i això perjudica el creixement d’un esdeveniment internacional.